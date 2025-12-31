AAP Mumbai Manifesto : मुंबईसाठी आपची "केजरीवाल की गॅरंटी," २४ तास पाणीपुरवठा ते २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज; जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासनं

मुंबई : आम आदमी पार्टीने (आप) मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांच्या हस्ते ‘केजरीवाल यांची गॅरंटी’ मुंबई जाहीरनाम्याचे अनावरण करण्यात आले. यामध्ये केजरीवाल की गॅरंटी या नावाने मोफत आणि २४ तास पाणीपुरवठा, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. हा जाहीरनामा दिल्ली आणि पंजाबमधील यशस्वी प्रशासन प्रारूपावर (मॉडेलवर) आधारित आहे. .माध्यमांशी संवाद साधताना माजी मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या, “अफाट संपत्ती असूनही मुंबई शहरीकरणाचा एक विद्रूप, अस्वच्छ आणि असुरक्षित चेहरा बनली आहे. जर योग्य नियोजन केले, तर मुंबई जगासाठी एक आदर्श बनू शकते.".आतिशी म्हणाल्या की, “७५,००० कोटी रुपयांहून अधिक बजेट असलेल्या बीएमसीने केवळ प्रचंड भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट सेवा दिल्या आहेत. रिअल इस्टेटचे मूल्य लाटण्यासाठी बीएमसीच्या शाळा जाणीवपूर्वक बंद केल्या जात आहेत आणि सध्या ३ लाखांहून कमी विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिकत आहेत. प्रस्थापित पक्षांनी मुंबईकरांचा विश्वासघात केला असून जनहितापेक्षा स्वतःच्या लोभाला आणि भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिले आहे. मुंबईत प्राथमिक आरोग्य सेवा अस्तित्वातच नाही. आम्ही दिल्ली आणि पंजाबप्रमाणेच मुंबईत जागतिक दर्जाचे मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य सेवा आणि मोफत वीज देऊ." .“आमचा जाहीरनामा हा केवळ एक पर्याय नसून मुंबईची प्रतिष्ठा आणि क्षमता पुनर्संचयित करण्याची एक ठोस योजना आहे. आम्ही मुंबईकरांना आवाहन करतो की त्यांनी स्वतःच्या आणि शहराच्या हितासाठी मतदान करावे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत 'झाडू'ने पूर्ण साफसफाई करावी.असे आपकडून सांगण्यात आले आहे. .मुंबई अध्यक्षा प्रीती शर्मा मेनन म्हणाल्या, “आज कोणत्या पक्षाची कोणाशी युती आहे हे कोणालाच माहीत नाही, कारण युतीची एक 'खिचडी' झाली आहे. एका पालिकेत सोबत लढणारे पक्ष दुसऱ्या पालिकेत एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. 'आप' ही निवडणूक आमच्या 'कामाच्या राजकारणावर' (काम की राजनीती) लढत आहे. आम्ही सुशिक्षित आणि सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेल्या तरुणांना संधी दिली आहे.” .मुंबईसाठी 'केजरीवाल गॅरंटी':या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. प्रत्येक घराला दरमहा २०,००० लिटरपर्यंत मोफत नळ पाणी आणि २४ तास शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची हमी. बीएमसी शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी प्रति शाळा १ कोटी रुपयांची तरतूद. सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बेस्ट बस पास आणि प्रत्येक शाळेत सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीनची सुविधा. मोफत सल्ला, औषधे आणि चाचण्या उपलब्ध करून देण्यासाठी १००० मोहल्ला क्लीनिकची स्थापना. 'बेस्ट'द्वारे प्रति कुटुंब २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत मीटर बसवणे आणि विकेंद्रित सौर ऊर्जेवर भर अशी अनेक आश्वासने आहेत..वाहतूक आणि खड्डेमुक्त रस्ते, कचरा आणि स्वच्छता, महिला व बाल सक्षमीकरण, LGBTQi+ चें हक्क, पर्यावरण, सर्वांसाठी परवडणारी घरे पारदर्शक प्रशासनाचे वचन तसेच २८० फेरीवाला क्षेत्रांची निर्मिती आणि गिग वर्कर्ससाठी विश्रांतीगृहे अशी अनेक आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.