Mumbai News: एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक लांबणीवर? उच्च न्यायालयाच्या निकालाला प्रशासक आव्हान देणार, प्रकरण काय?

तुर्भे : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील प्रशासकाच्या नेमणुकीला संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार संचालक मंडळाला मुदतवाढ देताना बाजार समितीची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे..मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे बाजार समितीवर नवीन संचालक निवडीसाठी निवडणूक प्रकिया सुरू करण्याच्या सूचना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सचिवांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.ऊ.बा.स.) ठाणे तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे यांना १ जुलै रोजी दिल्या होत्या. सूचनेनंतरही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यात कुठल्याच हालचाली केल्या नसल्याने अखेर संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्याने बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणूक झाली..Bullet Train Update: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग! पहिला स्टील पूल उभारला, कधी आणि कुठे? वाचा.....पणन विभागातील पुणे संचालक विकास रसाळ यांनी प्रशासक म्हणून बाजार समितीवर नेमणूक करण्यात आली. तर या विरोधात संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजीच्या निकालात प्रशासकाची नेमणूक रद्द करून संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली होती. तसेच तत्काळ निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, निवडणुकीबाबत कुठल्याच हालचाली सुरू नसल्याने संचालकांमध्ये नाराजी आहे..बाजार समितीला संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याची सूचना असूनही थेट प्रशासक नेमण्यात आला. या निर्णयाविरोधात न्यायालयाने देखील प्रशासकाची नेमणूक रद्द करत निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निवडणुक घेण्याबाबत प्रशासक टाळाटाळ करत आहेत. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यात येणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.- अशोक वाळूंज, संचालक, कांदा-बटाटा मार्केट.भारतातील पहिली मालगाडी कधी आणि कुठे धावली?.मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील प्रशासक नेमणुकीबाबत उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत तयारी सुरू आहे. त्याबाबतची पुढील प्रक्रिया नक्कीच केली जाईल.- विकास रसाळ, पणन संचालक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.