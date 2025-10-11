मुंबई

Mumbai News: एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक लांबणीवर? उच्च न्यायालयाच्या निकालाला प्रशासक आव्हान देणार, प्रकरण काय?

APMC Board Election News: एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक वादात अडकली आहे. यामुळे आता ही निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तुर्भे : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील प्रशासकाच्या नेमणुकीला संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार संचालक मंडळाला मुदतवाढ देताना बाजार समितीची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

