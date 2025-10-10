मुंबई

Mumbai Metro 3: मुंबईकरांची नवी जीवनवाहिनी! Aqua lineवरून दररोज १३ लाख प्रवाशांची सेवा; वाचा वैशिष्ट्यं आणि सुविधा

Metro 3 Features: मुंबई मेट्रो लाईन १३ प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज झाली आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुसाट होणार असून वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होण्यास मदत मिळणार आहे.
Mumbai metro 3

Mumbai metro 3

Esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई आपल्या भविष्याच्या वाटचाली संदर्भात परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताच्या आर्थिक राजधानीमध्ये आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड पर्यंत मेट्रो लाईन ३ च्या शेवटच्या टप्प्याचे काम सुरू झाल्यामुळे, आता मुंबईचा पहिला पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो कॉरिडॉर तयार झाला आहे, जो शहराच्या गाभ्यामधून एक अखंड उत्तर-दक्षिण जोडणी निर्माण करतो.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
mumbai metro
Metro Project
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com