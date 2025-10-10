Mumbai Metro 3: मुंबईकरांची नवी जीवनवाहिनी! Aqua lineवरून दररोज १३ लाख प्रवाशांची सेवा; वाचा वैशिष्ट्यं आणि सुविधा

मुंबई : मुंबई आपल्या भविष्याच्या वाटचाली संदर्भात परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताच्या आर्थिक राजधानीमध्ये आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड पर्यंत मेट्रो लाईन ३ च्या शेवटच्या टप्प्याचे काम सुरू झाल्यामुळे, आता मुंबईचा पहिला पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो कॉरिडॉर तयार झाला आहे, जो शहराच्या गाभ्यामधून एक अखंड उत्तर-दक्षिण जोडणी निर्माण करतो..भारतातील पश्चिम उपनगरातील आरे ते दक्षिण मुंबईपर्यंत जाणारी ३३.५ किमी लांबीची ही लाईन विमानतळ टर्मिनल्स, सिद्धिविनायक मंदिर, वरळी, आणि चर्चगेट वासारख्या प्रमुख केंद्रांना जोडते. या महिन्यात अंतिम विभाग सुरू झाल्यानंतर, दररोज प्रवासी संख्या ६०,००० वरून जवळजवळ दोन लाख प्रवाशांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे शहरातील सर्व नेटवर्कवरील मेट्रो प्रवाशांची संख्या १० लाखांच्या पुढे जाईल. यामुळे वरळी, महालक्ष्मी, गिरगाव आणि फोर्ट सारख्या भागात थेट मेट्रोचा प्रवेश मिळेल..FDA Action: दिवाळीत मिठाई खाताय, सावधान! दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ; एफडीए तपासणी मोहीम सुरू.मुंबई मेट्रो लाईन ३ चा आहे ते आचार्य अत्रे चौक हा भाग या वर्षीच्या पावसाळयात प्रवाशांसाठी जीवनरेखा ठरला. मुसळधार पावसामुळे पश्चिम उपनगरातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आणि वाहतूक कोंडी झाली, तर भूमिगत मेट्रोने हजारो प्रवाशांसाठी अखंड, आरामदायी प्रवास सुनिश्चित केला. अन्यथा जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि साकी नाका सारख्या पूरग्रस्त भागात तासनतास अडकून पडणाऱ्या प्रवाशांना मेट्रोच्या विश्वासार्ह सेवेमुळे त्वरित दिलासा मिळाला..हवामानाचा कोणताही परिणाम न होता आणि सतत अंतराने धावणाऱ्या गाड्यांमुळे, अॅक्का लाईन रस्ते वाहतुकीसाठी एक सुरक्षित आणि वेळेवर येणारा पर्याय ठरला. ऑफिसमध्ये जाणारे, विद्यार्थी आणि दैनंदिन प्रवाशांसाठी, यामुळे पावसाळ्यातील अप्रत्याशित व्यत्ययांचा ताण कमी झाला. निवासी आणि व्यावसायिक भागांमधील अखंड जोडणीमुळे मुंबईसारख्या पूरप्रवण शहरात भूमिगत मेट्रोसारखी पायाभूत सुविधा किती उपयोगी ठरू शकते, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे मेट्रो-३ हा पावसाळ्यातील वाहतुकीच्या अडचणींना पर्याय ठरून नागरिकांसाठी खरेच एक वरदान ठरत आहे..ठळक वैशिष्ट्ये आणि सुविधादररोज सुमारे १३ लाख प्रवाशांना सेवा देईल.प्रत्येक ट्रेन एका वेळी अंदाजे २,५०० प्रवाशांना घेऊन जाऊ शकेल.गर्दीच्या वेळी गर्दीच्या दिशेने ७२,००० व्यक्ती प्रती तास रहदारीकरिता डिझाइन केलेलेदर ५ मिनिटांच्या अंतराने ट्रेनप्रति मेट्रो ट्रेन ८ कारकुलाबा आणि सीप्झमधील ३३.५ किमी अंतर सुमारे एका तासात पार करते.९५ किमी प्रतितास डिझाइन वेगसरासरी वेग ३४ किमी प्रतितासनरिमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परळ, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि एमआयडीसी/सीप्झ ही सहा प्रमुख व्यवसाय आणि रोजगार केंद्रे जोडली जाणारलाईन ३ वरील १५% वाहतूक उपनगरीय रेल्वेवरील वाहतुकीतून बाहेर येणार आहे, ज्यामुळे तिथे गर्दी कमी होईल.चालकविरहित रेल्वे वाहतूक आणि केंद्रीकृत नियंत्रणसंप्रेषण-आधारित ट्रेन नियंत्रण सिमलिंग प्रणालीपुनरुत्पादक ब्रेकिंग सिस्टममेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत मेट्रो कोच तयार केले जातात.प्रवासातील आरामासाठी प्रगत एअर सस्पेंशन.कफ सिरपवर औषध कंपनी किती पैसे कमावते? मेडिकलच्या मालकाला किती नफा होतो?.३० हून अधिक शैक्षणिक संस्था, ३० मनोरंजन सुविधा, १३ रुग्णालये आणि १४ धार्मिक स्थळांपर्यंत सहज पोहोचउपनगरीय रेल्वे नेटवर्कने जोडलेले नसलेल्या भागात रेल्वे-आधारित वाहतूक प्रदान करतेः सीप्य, सी एस एम आय ए टर्मिनल १. सी एस एम आय ए टर्मिनल २. बरळी, गिरगाव आणि काळबादेवीकोणताही अपघात टाळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म स्क्रीन दरवाजेदिव्यांग अनुकूलव्हीलचेअर ठेवण्यासाठी समर्पित जागाशून्य महसूल तोटा सुनिश्चित करण्यासाठी संपर्करहित स्मार्ट कार्ड.प्रवाशांसाठी स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणालीआर्द्रता नियंत्रण प्रणालीसह पूर्णपणे वातानुकूलित कोचप्रोग्राम करण्यायोग्य डिजिटल मार्ग नकाशाप्रवासी घोषणा प्रणालीऔटी-स्लिप आणि नॉन-स्किड फ्लोअरप्रवाशांच्या सुरसेसाठी प्रत्येक कोचमध्ये सीसीटीव्ही देखरेखप्रवेक कोचमने अधिआणि घर गोधक आणि अनिशामक यंत्रे असतील.आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवासी आणि नियंच्यात व्हॉइस कम्युनिकेशन सुविधामोबाईल कनेक्टिव्हिटीवायफाय सेवा.वेळ : पहाटे ५.५५ ते रात्री १०.३० पर्यंत वारंवारिता : गर्दीचा वेळ - दर ५ मिनिटांनी गर्दी नसलेला वेळ - दर ८ मिनिटांनी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.