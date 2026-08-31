कुख्यात ड्रग्स तस्कर अमजद पठाणच्या मुलाचं भयंकर कृत्य, विद्यार्थ्यावर थेट तलवारीने वार; कल्याणमधील नामांकित कॉलेजजवळ रक्तरंजित थरार

कल्याण : कल्याण येथे खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. कुख्यात ड्रग्स तस्कर अमजद पठाण याच्या घरातून कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्स जप्त झाल्याच्या प्रकरणात अमजद पठाण हा त्याच्या साथीदारांसह सध्या तुरुंगात आहे. मात्र, त्यानंतर आता त्याचा मुलगा आरिफ पठाण याच्यावर कल्याण पश्चिमेतील बैल बाजार परिसरात दहशत निर्माण केल्याचा आरोप होत आहे. त्याने एका विद्यार्थ्यावर तलवारीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण पश्चिमेतील नामांकित एम. के. कॉलेज परिसरात एका विद्यार्थ्यावर तलवारीने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कुख्यात ड्रग्स तस्कर अमजद पठाण याचा मुलगा आरिफ पठाण याने एम. के. कॉलेज परिसरात एका आयान शेख नावाच्या विद्यार्थ्यावर तलवारीने जीवघेणा वार केला. या दुर्घटनेत आयान शेख गंभीर जखमी झाला असून सध्या त्याच्यावर कल्याणच्या श्रीदेवी रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे..Local Time Table : पश्चिम रेल्वेवर उद्यापासून लोकलचे नवीन वेळापत्रक; सहा नवीन फेऱ्या, एसी लोकलची संख्या १४७.या हल्ल्याप्रकरणी अमजद पठाणचा मुलगा आरिफ पठाण आणि त्याच्या एका साथीदाराचा सहभाग असल्याचे माहिती आहे. तसेच या घटनेनंतर परिसरातील विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..Mumbai High Court: पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली भाडेवाढ रद्द, मुंबई बंदर प्राधिकरणाला दणका .त्याचबरोबर कॉलेज परिसरातच विद्यार्थ्यावर चाकूने हल्ला होत असल्याने तरुणांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ज्यामुळे आरिफ पठाण याची परिसरात दहशत असल्याचा आरोप केला जात असून, त्याच्याविरोधात पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, अशी स्थानिकांकडून मागणी केली जात आहे..DCM Eknath Shinde : भविष्यात भटके-विमुक्त नाही तर, स्थिर आणि चिंतामुक्त समाज ही ओळख निर्माण झाली पाहिजे.दरम्यान, आता या प्रकरणात पोलिसांकडून नेमकी कोणती कारवाई केली जाते आणि कॉलेज परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन कोणती पाऊले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.