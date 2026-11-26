वसई : अर्नाळा समुद्रकिनाऱ्याच्या देखरेख, सुशोभीकरणासाठी ५० लाखांच्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे निसर्गसौंदर्य, ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या अर्नाळ्याच्या वैभवात भर पडणार असून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे..वसई तालुक्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये विरार येथील अर्नाळा परिसराला विशेष पसंती दिली जाते. मुंबई, ठाणे, पालघर, गुजरातच्या विविध भागांतून हजारो पर्यटक येथे निसर्गाचा आनंद लुटण्यासाठी येतात. शांत समुद्रकिनारा, हिरवीगार वनराई, ऐतिहासिक अर्नाळा किल्ला, स्वच्छ वातावरणाने पर्यटकांची येथे लचेल असते. त्यामुळे अर्नाळा ग्रामपंचायतीने किनाऱ्याच्या विकासासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. या अंतर्गत समुद्रात तरंगते हॉटेलचा जिल्ह्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे..26/11 Mumbai Attacks: मृत्यू समोर दिसत होता, पण माईक हातातून सोडला नाही! २६/११ च्या रात्री रेल्वे अनाउंसर बनला शेकडो प्रवाशांचा आधार.ग्रामपंचायतीचा पुढाकारअर्नाळा समुद्रकिनारा तसेच आजूबाजूच्या परिसराचा विकासासाठी ग्रामपंचायतीने विविध सोयीसुविधा केल्या आहेत. यासाठी किनाऱ्यावर तीन लाख सुरूच्या झाडांची लागवड केली आहे. या उपक्रमात माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी १० हजार रोपे दिली आहेत. तसेच अत्याधुनिक बीच क्लीन मशीनने किनारा स्वच्छ केला जात आहे..Mumbai: दुपारी 1:11 वाजता मोठा धडाका होणार! मुंबई पालिकेला पुन्हा धमकीचा मेल, बिग बींच्या 'जलसा'चाही उल्लेख.अर्नाळा येथे पर्यटकांना दर्जेदार सोयीसुविधा मिळाव्यात, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रयत्न आहे. शासनाकडे ५० लाखांच्या निधीची मागणी केली आहे.- नंदकुमार घरत, सरपंच, अर्नाळा.हक्काचा रोजगारअर्नाळा ग्रामपंचायत पाण्यावर तरंगणारे हॉटेल उभारणार आहे. याचबरोबर पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी घोडेस्वारी, उंटाची सवारी, इतर करमणुकीची साधने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.