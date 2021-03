अंबानींच्या घराबाहेर त्या रात्री नेमकं काय घडलं? एएनआयनं सचिन वाझेंना कुर्ता घालून लावलं चालायला

Sachin Vaze news : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवल्याप्रकरणी अटकेत असलेले निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) चौकशी सुरु आहे. काल, शुक्रवारी रात्री पावणेअकरा वाजता उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर वाझे यांना आणले होते. त्यांना कुर्ता घालून तीन वेळा चालायला लावलं. मुकेश अंबानींचं निवासस्थान अँटिलियाच्या बाहेर या घटनेचे एनआयएकडून नाट्य रुपांतर करत संपूर्ण घटनाक्रम उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची माहिती 'एनडीटीव्ही'ने सुत्रांच्या हवाल्यानं दिली आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटके प्रकरणात जी गाडी दिसते त्या गाडीमागे पीपीई किट घालून जी व्यक्ती आहे, ती सचिन वाझे असावी, असा 'एनआयए'ला संशय आहे. या प्रकरणातील घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी 'एनआयए'ने शुक्रवारी रात्री अंबानींच्या घराबाहेर नाट्यरुपांतर केलं. यामध्ये आधी सचिन वाझेंना शर्ट आणि पँटमध्ये चालायला सांगण्यात आलं. नंतर त्यांना कुर्ता आणि डोक्याला रुमाल बांधून चालायला लावण्यात आलं. कारण त्या गाडीच्या मागे जी व्यक्ती दिसते, त्या व्यक्तीनं सैल कुर्ता घातलेला होता. 'एनआयए'च्या म्हणण्यानुसार ती व्यक्ती सचिन वाझे आहेत.

सचिन वाझे प्रकरणाची शुक्रावारी कोर्टात सुनावणी झाली, यावेळी 'एनआयए'ने आपले लेखी उत्तर सादर केले. आता याप्रकरणी ३० मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

Mumbai: NIA takes suspended police officer Sachin Waze (person donning oversized kurta in pic 2) to the place near businessman Mukesh Ambani's residence where explosives were recovered from a car last month; the agency recreates the crime scene as part of ongoing investigation. pic.twitter.com/DnLrSZJB9K

— ANI (@ANI) March 19, 2021