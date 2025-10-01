Dussehra Festival: दसरा महागला, आवक घटली! फुलबाजार ‘सोन्या’ने सजला

ठाणे : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या मुहूर्ताच्या निमित्ताने फुल बाजारात नागरिक गर्दी करत आहेत. ठाण्यातील स्थानक परिसर, जांभळी नाका आणि मुख्य बाजारपेठ ही फुलांनी व सोन्याने म्हणजेच आपट्याच्या हिरव्या पानांनी सजली आहे, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसामुळे आवक कमी झाली असून, फुलांच्या किमती वाढल्या आहेत..बाजारात पिवळा, भगवा, नामधारी, लाल या प्रकारातील झेंडूच्या फुलांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री होते. ८० ते १५० रुपये किलो भावाने झेंडूच्या फुलांची विक्री होत आहे. देवीच्या पूजेसाठी वापरली जाणारी शेवंती १०० ते २०० रुपये किलो आहे. यासह अस्टर, मोगरा, जाई, जुई, चाफा, गुलछडी, गुलाब, सोनचाफा, जरभरा या फुलांचा बाजार सुरू आहे. यासह झेंडूच्या फुलांचा एक मीटर हार १०० रुपये, तोरण ५० ते १०० रुपये, पूजेसाठी लागणारे बेल पान, तुळस, दुर्वा १० ते २० रुपये जुडीप्रमाणे विकले जात आहे..Mumbai Rain: मुंबईत यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, जनजीवन ठप्प होण्याच्या घटनांतही वाढ.फुलांचे भाव• पिवळा झेंडू - ७० रु.• भगवा झेंडू - ७० रु.• आपट्याची पाने - १० - २० रु.• करडू फुले - १० ते २०रु.• आंब्याची पाने- २० - ३० रु.• भाताच्या लाह्या - १० - २० रु.• गुलाब - २० रु.• कमळ - २० नग• पिवळा अष्टर - ८० - १००• जांभळी अष्टर - १००• गजरा - २० रु. एक• वेणी - ४० रु. एक• सुट्टे गुलाब - १०० रु.• नामधारी गोंडा - ८० रु. किलो.२०-५० टक्क्यांनी वाढपावसामुळे फुलांचे नुकसान झाले असून बाजारात आवक घटली आहे. तर, काही ठिकाणी माल खराब होत आहे. परिणामी, फुलांच्या दरात वीस ते पन्नास टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे फुलविक्रेत्यांनी सांगितले..Mumbai News: सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका! पावसामुळे भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ.‘या’वर आमचा उदरनिर्वाहदोन-तीन दिवस कुटुंब जंगलात फिरून हे साहित्य गोळा करतात. दसऱ्याला लागणाऱ्या वस्तूंवर उदरनिर्वाह चालतो, असे आदिवासी मनीषा पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.