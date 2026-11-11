UCC Maharashtra News : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यावरून नवा राजकीय वाद! बिगर हिंदूंवर ‘हिंदू नागरी संहिता’ लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा ओवेसींचा आरोप; विधिमंडळात विरोध करणार

मुंबई, (पीटीआय) : महाराष्ट्रातील प्रस्तावित समान नागरी कायदा (यूसीसी) म्हणजे बिगर हिंदूंवर ‘हिंदू नागरी संहिता’ लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी मंगळवारी केला. महाराष्ट्र विधिमंडळात या कायद्याच्या मंजुरीला आणि भाजप व मित्रपक्षांच्या सरकारकडून त्याच्या अंमलबजावणीला आपला पक्ष विरोध करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार हा कायदा लागू करणार असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे ते म्हणाले..मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना ओवेसी यांनी सरकारने यूसीसी प्रक्रियेचा भाग म्हणून जारी केलेल्या प्रश्नावलीवर आक्षेप घेतला. त्यात हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा उल्लेख नसून समान नागरी कायद्याची व्याख्याही स्पष्ट केलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडप्रमाणे महाराष्ट्रातही बिगर हिंदूंवर हिंदू नागरी संहिता लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला. हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा आणि भारतीय वारसा कायदा बिगर हिंदूंवर लादण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा कायदा धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाखालील धार्मिक प्रथांवर गदा आणणारा असल्याचे ते म्हणाले..प्रस्तावित कायद्यात घटस्फोटासाठी हिंदू विवाह कायद्यानुसार एक वर्षाच्या न्यायालयीन विभक्ततेची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, इस्लाममध्ये महिलांना ‘खुला’द्वारे घटस्फोटाचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. केंद्राने तात्काळ तिहेरी तलाकला दंडनीय गुन्हा ठरवल्यानंतर पत्नीला सोडून देण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, त्याचा मुस्लिम महिलांना फटका बसल्याचा दावाही त्यांनी केला. जोडीदार असतानाही अनेक संबंध ठेवणाऱ्यांसाठी कायदा का नाही, असा सवाल त्यांनी केला..एआयएमआयएम भाजपची ‘बी टीम’ असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपावर उत्तर देताना, महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांशी आघाडी करण्याची तयारी दर्शवली होती; मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही, असे ओवेसी म्हणाले. उत्तर प्रदेशातही समाजवादी पक्षाशी आघाडी करण्याची तयारी होती; परंतु ‘लाल टोपी’वाल्यांनी आपल्याला रावण म्हटल्याची टीका त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.