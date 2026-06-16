Mumbai News: मुंबईत मीडिया हब उभारणार, डिजिटल कंटेंट क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार; आशीष शेलार यांची घोषणा

मुंबई : भारतातील माहितीपट, लघुपट आणि अॅनिमेशन ष्ट्रचित्रपटांसाठीचा प्रतिष्ठेचा १९ वा मुंबई (ता. १५) दादर येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात सुरू झाला. 'केंद्र सरकारच्या सहकायनि मुंबईत अत्याधुनिक मीडिया तहब उभारण्याचा आमचा मानस आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीसारख्या उपक्रमांमुळे चित्रपट, अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि डिजिटल कंटेंट क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल', असे कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी आशीष शेलार म्हणाले..केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशीष शेलार यांनी देश-विदेशातून आलेल्या प्रतिनिधींचे स्वागत केले. .Mumbai News: बोरिवलीच्या धर्तीवर कांदिवली रेल्वे स्थानकाचा विकास, गाड्यांची क्षमता वाढणार.या वेळी बोलताना ते म्हणाले, की मुंबई ही केवळ देशाची स्वप्ननगरी राहिलेली नाही. मुंबई आज सर्जनशील उद्योगांचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता असलेले शहर बनले आहे. प्रादेशिक चित्रपटांना जागतिक व्यासपीठ मिळावे, यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील. महाराष्ट्रात चित्रीकरण निःशुल्क करण्यात आले आहे..उल्लेखनीय उद्घाटन सोहळ्यात अभिनेता जयदीप अहलावत यांचा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील योगदानाबद्दल विशेष सन्मान करण्यात आला. या उद्घाटन सोहळ्याला माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार, मराठी भाषा डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी किरण कुलकर्णी, एनएफडीसीचे चेअरमन जी. कृष्णकुमार, महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील तसेच दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर आणि किरण शांताराम यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..Mumbai News: मॅनहोलचा धोका कायम! महापालिकेला न्यायालयाची विचारणा, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश.चित्रपटप्रेमींसाठी पर्वणी२१ तारखेपर्यंत चालणाऱ्या या महोत्सवात देश-विदेशातील विविध माहितीपट, लघुपट आणि अॅनिमेशन चित्रपटांचे प्रदर्शन होणार असून, चित्रपटप्रेमींसाठी ही एक पर्वणी ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.