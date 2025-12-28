मुंबई

BMC Election: घराणेशाहीचा वाद चिघळणार! खासदार पुत्राला विरोध; शिंदे गटाचे टेन्शन वाढले

Thane Municipal Corporation Election: महापालिका निवडणुकांसाठी नरेश म्हस्के यांच्या नगरसेवक प्रतिनिधित्व प्रभागात आशुतोष म्हस्के यांना उमेदवारी देण्याच्या हालचाली आहेत. मात्र याला शिंदे गटातूनच विरोध होत आहे.
Thane Municipal Corporation
Thane Municipal CorporationESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : घराणेशाहीविरोधात शिवसेना शिंदे गटाच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी पेटवलेली ठिणगी आता थेट खासदार नरेश म्हस्के यांच्या दारापर्यंत पोहोचली आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खासदार होण्यापूर्वी नगरसेवक म्हणून ज्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व नरेश म्हस्के करीत होते, त्या प्रभागातून त्यांचे पुत्र आशुतोष म्हस्के यांना उमेदवारी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत; मात्र याला शिंदे गटातूनच उघड विरोध होऊ लागल्याने पक्षांतर्गत अस्वस्थता चव्हाट्यावर आली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Mumbai BMC Elections
bmc election
Thane Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com