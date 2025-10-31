Thane News: ठाण्यात भाजपमध्ये बंडाचे वारे! महिला जिल्हा उपाध्यक्षांचा १५ वर्षांनंतर पक्षत्याग

उल्हासनगर : उल्हासनगर शहर भाजपमध्ये मोठी बंडखोरी उसळली आहे. १५ वर्षांपासून पक्षाशी निष्ठेने कार्य करणाऱ्या जिल्हा उपाध्यक्षा अश्विनी मढवी यांनी पक्षातील गैरप्रकार आणि ठेकेदारशाहीचा आरोप करत भाजपला रामराम ठोकला आहे. त्यांनी जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्यावर ठेकेदारांना पदे वाटप करून पक्षाला गर्तेत नेण्याचा आरोप केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे अश्विनी मढवी यांनी पत्रकार परिषदेत उघडपणे वधारिया यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत टीम ओमी कलानीमध्ये प्रवेश घेतल्याची घोषणा केली आहे..अश्विनी मढवी म्हणाल्या, राजेश वधारिया पूर्णपणे व्यापारी वृत्तीचे आहेत. ठेकेदारांच्या हितासाठीच ते पक्षकारभार चालवत आहेत. जिल्हा पातळीवरसुद्धा ठेकेदारांनाच पदवाटप केलं जातंय. या प्रवृत्तीमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत आहे.” त्यांनी याचबरोबर निदर्शनास आणून दिलं की, राजेश वधारिया अध्यक्षपदावर आल्यानंतर जवळपास वर्ष उलटून गेलं असतानाही जिल्हा कार्यकारिणीची घोषणा झालेली नाही. यावरूनच पक्षातील ठराविक गटांना प्राधान्य देऊन खऱ्या कार्यकर्त्यांना मागे ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होते, असं त्या म्हणाल्या..ST Bus Travel: एसटीला लाडक्या बहिणींची साथ! १२ दिवसांत पाच लाखांहून अधिक महिलांचा प्रवास; उत्पन्नात मोठी वाढ.अश्विनी मढवी म्हणाल्या, “मी १५ वर्षं भाजपसाठी काम केलं. पण आता मला स्पष्टपणे जाणवलं आहे की हा पक्ष शहर विकास करू शकत नाही. इथे ठराविक मंडळींनी सत्ता आणि पद स्वतःपुरती राखून ठेवली आहेत. त्यामुळे मी टीम ओमी कलानीमध्ये प्रवेश घेत आहे, जे प्रत्यक्षात शहरासाठी काम करतात.”.या बंडानंतर उल्हासनगर भाजपात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्या कार्यपद्धतीवर आधीपासूनच नाराजी होती, पण आता प्रथमच वरिष्ठ महिला पदाधिकाऱ्याने उघडपणे बंड केल्याने अंतर्गत फूट स्पष्टपणे पृष्ठभागावर आली आहे. “भाजपच्या गोटातून आणखी किती जण मढवींच्या पावलावर पाऊल ठेवणार?” ही चर्चा उल्हासनगरच्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..आमदारांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कार्यकर्ता दाखवून पदेमढवी यांनी आणखी धक्कादायक आरोप करत सांगितलं की, “भाजप आमदार कुमार आयलानी यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्यांना ‘पूर्णवेळ कार्यकर्ता’ म्हणून दाखवून त्यांना पदे देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हे कर्मचारी असूनही त्यांना पक्षात महत्त्व दिलं जातंय, तर खरे, मेहनती कार्यकर्ते दुर्लक्षित आहेत.”.Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.शहरातील तुटलेले रस्ते – ठेकेदारच जबाबदार!त्यांनी पुढे सांगितलं की, “शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण आवाज कोण उठवणार? कारण रस्ते बांधणारे ठेकेदारच भाजपमधील पदाधिकारी आहेत. जे स्वतः दोषी आहेत, तेच आता शहर विकासाच्या गप्पा मारताहेत.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.