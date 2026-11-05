Mumbai News: राणी बागेत घुमणार आशियाई सिंहांची गर्जना, कधीपासून पाहायला मिळणार? नवी अपडेट समोर

मुंबई : भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय (राणी बाग) येथे आशियाई सिंह आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांनी जुनागढ येथील साकरबाग प्राणिसंग्रहालय आणि मुंबई प्राणिसंग्रहालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश गुजरात प्रशासनाला दिले आहेत..मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी गांधीनगर येथे मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून, मुंबईकरांना दिवाळीची अनोखी भेट मिळणार आहे. महापौर रितू तावडे यांनी बुधवारी (ता. ४) गांधीनगर येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानी भूपेंद्रभाई पटेल यांची भेट घेतली. या वेळी राणी बागेत आशियाई सिंह आणण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा सकारात्मक ठरली. आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून दोन्ही प्राणिसंग्रहालयांमध्ये सामंजस्य करार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले..ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून प्रवाशांची लूट, दुप्पट प्रवासभाडे; RTOची करडी नजर, नियम मोडल्यास कारवाई.त्यानुसार मुंबई महापालिकेला गुजरात सरकारकडून मंजुरीचे लेखी पत्र आणि कराराचा मसुदा लवकरच प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. गुजरातमधील नागढ येथील प्रसिद्ध साकरबाग प्राणिसंग्रहालयाकडून राणी बागेला आशियाई सिंहांच्या दोन जोड्या म्हणजेच दोन नर आणि दोन मादी सिंह जुनागढ देण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात मुंबई प्राणिसंग्रहालयाकडून टफ्टेड कॅपुचिन माकडांच्या तीन जोड्या गुजरातला देण्यात येणार आहेत. दोन्ही प्राणिसंग्रहालयांनी या देवाणघेवाणीस यापूर्वीच संमती दर्शविली आहे..महापौरांनी गुजरातचे वन राज्यमंत्री प्रवीणकुमार माळी यांचीही भेट घेऊन वन विभागाला आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती केली. यावर राज्यमंत्री माळी यांनी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. या भेटीवेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव संजीव कुमार, आमदार प्रकाशभाई वरमोरा, क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जक्षय शाह, मुंबई प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. संजय त्रिपाठी आदी उपस्थित होते..Mumbai High Court: फटाके फोडण्याबाबत कालमर्यादेचा विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना.निवासस्थान तयारकेंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या अंतिम मान्यताप्राप्त आराखड्यानुसार राणी बागेत आशियाई सिंहांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आधुनिक निवासस्थान तयार केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.