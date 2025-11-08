Asiatic Society Election: एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुका अखेर लांबणीवर, मतदार यादी पडताळणीनंतर नव्या तारखा जाहीर होणार

मुंबई : एशियाटिक सोसायटीतील व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुका अखेर लांबणीवर पडल्या आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांसाठी शनिवारी (ता. ८) मतदान होणार होते. धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नियोजित निवडणूक सर्वानुमते पुढे ढकलण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती व्यवस्थापन समितीने दिली..उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १,६००हून अधिक सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे; मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी १ नोव्हेंबरला एशियाटिक सोसायटीला पाठवलेल्या पत्राद्वारे मतदार यादीच्या सत्यतेची स्वतंत्र पडताळणी करणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे एका दिवसात ही पडताळणी पूर्ण करणे अशक्य होते..Railway Employees Protest: रेल्वे आंदोलन परवानगीशिवाय! अहवाल मागवला; कारवाई होणार.याशिवाय सध्याच्या यादीत त्रुटी आढळल्या होत्या. तसेच मोठ्या प्रमाणावर सदस्यत्व अर्ज प्रलंबित असल्याने अनेक सदस्यांनी मतदानाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेतल्याचे व्यवस्थापन समितीने स्पष्ट केले. या निर्णयाची माहिती देणारे पत्र, ठरावाच्या प्रतींसह आवश्यक कार्यवाहीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे एशियाटिकने जारी केलेल्या पत्रकात सांगण्यात आले आहे..Mumbai Local Megablock: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक! अनेक लोकल रद्द; पाहा वेळापत्रक.पडताळणीनंतर पुढचा निर्णयव्यवस्थापन समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची नोंद घेतली असून, त्या आदेशाची प्रत येणे अद्याप बाकी आहे. त्यानुसार मतदार यादीची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक निर्णय घेतल्यानंतर पुढील निवडणुकीची तारीख निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत ही निवडणूक स्थगित करण्यात आली असल्याचे व्यवस्थापन समितीने स्पष्ट केले आहे..निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबरपर्यत अर्ज पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होते; मात्र ती करण्यात आली नाही. २२१ वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या एशियाटिकला निवडणुका पुढे ढकलणे गौरवास्पद नाही.- अमोल जाधव, उमेदवार, सहस्रबुद्धे पॅनेल.Mumbai News: वाहतूक कोंडीला रामराम! मुंबईत उभा राहतोय भारतातील सर्वात आधुनिक केबल-स्टेड पूल; कधी खुला होणार?.व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि उमेदवार म्हणून आम्ही मतदार याद्यांतील त्रुटींविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यादीत काही निलंबित सदस्य तसेच निधन झालेल्या सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला होता. या प्रक्रियेची पडताळणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.- डॉ. कुंदा प्रमिला नीळकंठ, उमेदवार, केतकर पॅनेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.