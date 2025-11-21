मुंबई

Asiatic Society Election: एशियाटिक निवडणुका २० डिसेंबरला? मतदार यादीवरुन पुन्हा वाद उफाळण्याचे चिन्ह

Mumbai High Court: एशियाटिक सोसायटी समितीच्या निवडणुका ८ नोव्हेंबरला होणार होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले असून यामुळे वाद उफाळण्याचे चिन्ह दिसून येत आहेत.
Asiatic Society Election

Asiatic Society Election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईचे ग्रंथवैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीसाठी २० डिसेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ८ नोव्हेंबरला मतदान होणार होते; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. २१ नोव्हेंबरपर्यंत सदस्य शुल्क भरलेल्या अर्जदारांनाच मतदानाचा हक्क मिळेल, असे एशियाटिकच्या अध्यक्षा प्रा. विस्पी बालापोरिया यांनी स्पष्ट केले. यावरुन वेगळाच वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com