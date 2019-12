वेश्यागमनाचे सोंग करुन आला आणि हत्या करुन गेला

भिवंडी : लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये प्रियकरासोबत राहणाऱ्या वारांगनावर सोन्याचे दागिने व पैश्‍यांच्या हव्यासापोटी जीवघेणा हल्ला करून तिच्या प्रियकराला ठार मारल्याची घटना घडली होती. वेश्‍यागमनाच्या बहाण्याने तिच्या घरी थांबलेल्या ग्राहकानेच अन्य दोन साथीदारांसह वारांगनेच्या प्रियकराच्या डोक्‍यात वरवंट्याचा प्रहार करून त्याची हत्या केली; तर वारांगनेच्या डोक्‍यात वरवंटा घालून तिलाही गंभीर जखमी केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. ही बातमी वाचा ः नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला महाराष्ट्र सरकारचा विरोध ? ही घटना भिवंडीतील कल्याण रोड आसबीबी परिसरातील वेश्‍यावस्तीतील एका घरात ५ डिसेंबर रोजी घडली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी हल्लेखोर लुटारूंना आज सायंकाळी अटक केली. कासीम ऊर्फ शहेनशाह रशीद अली शेख (२९ रा. रामेश्‍वर मंदिराजवळ, भिवंडी) साथीदार शिवानी रवी राठोड (३०) आणि तृतीयपंथी फिरोज ऊर्फ फिरोजा अब्दुल अजीम शेख (३०) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत; तर काशिनाथ नायक (५०) असे मृत प्रियकराचे नाव असून अनुसया (४५) असे जखमी वारांगनेचे नाव आहे. पोलिस पथकाने घटनेच्या रात्री आरोपी महिला व तृतीयपंथी हे दोघे परिसरातील एका सीसी टीव्ही फुटेजमध्ये हातात पिशवी घेऊन जात असताना दिसून आले. पोलिसांनी त्यांच्यावर संशय व्यक्त करीत चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. आरोपींकडून गुन्ह्याची कबुली

दरम्यान तिन्ही आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली असून यातील कासीम हा पोलिस रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार असल्याची माहिती पोलिस उपआयुक्त शिंदे यांनी दिली. या तिन्ही आरोपींना उद्या शुक्रवारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक सुभाष कोकाटे यांनी दिली.

