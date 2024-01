Atal Setu Innauguration: PM मोदींनी भाषण घेतलं आटोपतं अन् तडकाफडकी निघून गेले! कारण आलं समोर

मुंबई : अटल सेतू - मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण सुरु असतानाच त्यांनी ते आवरत घेतलं आणि तडकाफडकी निघून गेले. पण मोदींनी असं काय केलं याची चर्चा मात्र सुरु झाली. या चर्चेचं कारणही आता समोर आलं आहे. (atal setu inauguration pm modi interrupted his speech and left in a hurry the reason came out)