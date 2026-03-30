कोस्टल कॉरिडॉरमुळे नकाशा बदलणार! अटल सेतू आता अलिबागकडे वळणार; नवा मार्ग कसा असणार?

देशातील सर्वात लांब असलेला सागरी सेतू, 'अटल सेतू', याने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. आता या सेतूचे अलिबागशी जोडणी करण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबई आणि अलिबाग यांच्यातील प्रवासाचा कालावधी अवघ्या दीड तासांवर येईल. आतापर्यंत, २० दशलक्षांहून अधिक वाहनांनी या सेतूवरून प्रवास केला आहे. .गेल्या शनिवारी, २०,०००,३१६ वे वाहन या सेतूवरून मार्गस्थ झाले; MMR क्षेत्राच्या (मुंबई महानगर प्रदेशाच्या) कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी मानली जात आहे. राज्य सरकारने 'अटल सेतू'ला थेट अलिबागशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सिडकोने या प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, JNPA आणि कोकण विभाग यांच्याशी अखंड रस्ते संपर्क प्रस्थापित करणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे..उल्वे परिसरात सध्या सुमारे ७ किलोमीटर लांबीचा सहा-पदरी किनारी रस्ता उभारला जात आहे. या मार्गाच्या पुढील टप्प्यात, द्रोणागिरीमार्गे या रस्त्याला रेवस-करंजा पुलाशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे 'अटल सेतू'च्याही पुढे विस्तारणारा एक थेट किनारी मार्ग तयार होईल. कांदळवनांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, या मार्गाच्या काही विशिष्ट भागांमध्ये उन्नत रस्ते उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे १,६०० कोटी रुपये इतका आहे..या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याच्या कामासाठी येणारा खर्च मात्र २,५०० ते ४,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. १३ जानेवारी २०२४ रोजी उद्घाटन झाल्यापासून, 'अटल सेतू'वरून प्रवास करणाऱ्या एकूण वाहनांमध्ये खाजगी वाहनांचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. आजवर, सुमारे १.८१ कोटी खाजगी वाहनांनी या पुलावरून प्रवास केला असून, एकूण वाहतुकीमध्ये या वाहनांचे प्रमाण ९१ टक्क्यांहून अधिक आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे ५.९८ लाख हलकी व्यावसायिक वाहने (LCVs), मिनीबसेस आणि बसेस यांनी या पुलाचा वापर केला आहे..तर १२.०६ लाख मध्यम आणि अवजड वाहनांनीही या मार्गावरून प्रवास केला आहे. एकदा का रेवस-करंजा पुलाशी जोडणी पूर्ण झाली, की नवी मुंबई थेट रस्त्यामार्गे अलिबागशी आणि त्याही पुढे जाऊन संपूर्ण कोकण प्रदेशाशी जोडली जाईल. यामुळे फेरी सेवांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल..'अटल सेतू' हा दक्षिण मुंबईतील शिवडीला नवी मुंबईतील चिर्लेशी जोडतो. यापूर्वी, हे अंतर कापण्यासाठी साधारणपणे एक तास लागत असे; मात्र हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यापासून, प्रवासाचा हा वेळ २० मिनिटांपेक्षाही कमी झाला आहे. या मार्गावरून दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे..या पुलाच्या प्रत्यक्ष वापरामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचला नाही, तर इंधनाची बचत, वाहतूक खर्चात कपात आणि नवी मुंबई क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीला चालना मिळणे असे फायदेही झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, 'अटल सेतू' हा केवळ एक पूल नसून, मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासाचा एक नवा केंद्रबिंदू म्हणून तो उदयास आला आहे.