मुंबई : सीएनजी ७५ दिवसांत साडेपाच रुपयांनी महागल्याने रिक्षाचालकांचा इंधन खर्च वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर क्षेत्रात प्रतिकिलोमीटर दोन रुपयांची तात्पुरती भाडेवाढ करण्याची मागणी मुंबई रिक्षा मेन्स युनियनने केली आहे. यासंदर्भात युनियनने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन त्यांच्यासमोर भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे..मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाने (एमएमआरटीए) भाडेवाढ निश्चित करताना ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय), वाहनांची किंमत, सीएनजी दर आणि इतर खर्चाचा विचार केला होता. त्यानुसार ऑटोरिक्षा भाड्यात प्रतिकिलोमीटर १.०६ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर किमान भाडे २३ रुपयांवरून २७ रुपये करण्यात आले. या नवीन भाडेदरांची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत करण्यात आली आहे..चिरेखाण व्यावसायिकांसह शेतकऱ्यांना दिलासा! जांभा दगडावरील ३० टक्के ‘रॉयल्टी’ माफ; शासनाचा मोठा निर्णय.दरम्यान, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन दरात झालेली वाढ आणि प्रत्यक्ष भाडेनिश्चितीच्या गणनेतील तफावत यामुळे चालकांवर आर्थिक भार पडत असल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. गेल्या ७५ दिवसांत सीएनजीचा दर प्रतिकिलो ६६ रुपयांवरून ९१.५० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे इंधन खर्च वाढल्याचे निवेदनात म्हटले आहे..'एफडीए'ची केंद्राविरोधातील याचिका मागे, FSSAIचा न्यायालयाबाहेर तोडग्याचा प्रस्ताव; सामोपचाराचे प्रयत्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.