मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदानात स्वच्छता मोहीम; स्वच्छतेसाठी 'स्विपिंग मशीन'चा वापर, महानगरपालिकेकडून साफसफाई सुरू

BMC launches sweeping machine drive at Azad Maidan : बॉबकॅट आणि कॉम्पॅक्टर्सच्या मदतीने आझाद मैदान परिसर स्वच्छ
बाळकृष्ण मधाळे
मुंबई : आझाद मैदान आणि त्याच्या आसपासचा परिसर स्वच्छ करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या (Mumbai BMC) घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यांत्रिक स्वच्छता मोहीम राबवली आहे. यासाठी ‘स्विपिंग मशीन’च्या मदतीने परिसराची साफसफाई सुरू करण्यात आली आहे.

