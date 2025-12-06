Mahaparinirvan Din: ही भीमाची लेकरं… चैत्यभूमीवर जाण्यासाठी रस्ता रोखला, पण रुग्णवाहिका दिसताच आंदोलन थांबवलं, मानवता जिंकली! Video पाहा

मुंबई

Mahaparinirvan Din: ही भीमाची लेकरं… चैत्यभूमीवर जाण्यासाठी रस्ता रोखला, पण रुग्णवाहिका दिसताच आंदोलन थांबवलं, मानवता जिंकली!

dr babasaheb ambedkar mahaparinirvan din : रस्ता रोको आंदोलन सुरू असतानाही रुग्णवाहिका दिसताच भीम अनुयायांनी तात्काळ बाजूला होत मानवतेचे दर्शन घडवले; चैत्यभूमीकडे जाणाऱ्या लाखो अनुयायांचे हे दृश्य सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारे
Bhim Followers Halt Protest to Let Ambulance Pass, Humanity Prevails in Mumbai

Bhim Followers Halt Protest to Let Ambulance Pass, Humanity Prevails in Mumbai

दादर येथील चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातून आलेले भीम अनुयायी सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. तुर्भे येथून रिक्षाने चैत्यभूमीकडे निघालेल्या अनुयायांना सायननंतर पुढे जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. परवानगी मिळावी यासाठी अनुयायांनी चुनाभट्टी-सायन कनेक्टरजवळ रस्ता रोखून धरला आणि रास्तारोको आंदोलन सुरू केले.

