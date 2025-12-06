Mahaparinirvan Din: ही भीमाची लेकरं… चैत्यभूमीवर जाण्यासाठी रस्ता रोखला, पण रुग्णवाहिका दिसताच आंदोलन थांबवलं, मानवता जिंकली! Video पाहा

दादर येथील चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातून आलेले भीम अनुयायी सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. तुर्भे येथून रिक्षाने चैत्यभूमीकडे निघालेल्या अनुयायांना सायननंतर पुढे जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. परवानगी मिळावी यासाठी अनुयायांनी चुनाभट्टी-सायन कनेक्टरजवळ रस्ता रोखून धरला आणि रास्तारोको आंदोलन सुरू केले..मुख्य मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडीयामुळे दादरकडे जाणाऱ्या मुख्य मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. सकाळी आठ वाजल्यापासूनच वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनुयायांनी रस्त्यावर ठिय्या मारला असता पोलिसांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला..Babasaheb Ambedkar गेले 'तो' दिवस! 2 मिनटं वेळ काढून नक्की पाहा... अंगावर काटा येईल असा Video, कसा होता '6 December 1956'.दोन्ही बाजूंमध्ये बाचाबाचीमात्र काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये बाचाबाची झाली. अनुयायांचा आग्रह होता की, रिक्षालाही चैत्यभूमीपर्यंत जाऊ द्यावे, तर पोलिसांचे म्हणणे होते की, सुरक्षा आणि गर्दीच्या दृष्टीने रिक्षांना सायनपुढे परवानगी देता येणार नाही..रुग्णवाहिकेला मार्ग देण्यासाठी रस्ता मोकळादरम्यान, रस्त्यावर अडकलेल्या एका रुग्णवाहिकेला पाहताच भीम अनुयायांनी तात्काळ आपले आंदोलन थांबवले आणि रुग्णवाहिकेला मार्ग देण्यासाठी रस्ता मोकळा करून दिला. रुग्णवाहिका निघून गेल्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली, पण अनुयायांनी मानवतेच्या रुग्णवाहिकेला प्राधान्य दिल्याने सर्वांचे कौतुक होत आहे..जय भीमच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमत आहेचैत्यभूमीवर पोहोचण्यासाठी अनेक अनुयायी चालतच पुढे निघाले आहेत. पोलिसांनी पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळवली असून सायन-दादर मार्गावरील कोंडी हळूहळू कमी होत आहे. तरीही भीम अनुयायांचा चैत्यभूमीकडे जाण्याचा ओघ थांबलेला नाही. जय भीमच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमत आहे..Mahaparinirvan Din: महापरिनिर्वाणदिनानिम्मीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले पंतप्रधान? योगींनी शेअर केला खास video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.