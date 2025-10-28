Uran News: खवय्यांच्या खिशाला चाट! वादळी वाऱ्यामुळे बोटी बंदरात, प्रवासी वाहतुकही बंद

उरण : वादळी वाऱ्यांमुळे मासेमारीसाठी गेलेल्या अनेक बोटी अर्ध्या मार्गावरूनच परतल्या आहेत. हंगामातील ही नववी वेळ असून, वादळामुळे एकीकडे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे मासे नसल्याने खवय्यांच्या खिशाला चाट बसली आहे..धोक्याच्या इशाऱ्यामुळे मोरा-भाऊचा धक्का, करंजा-रेवस आणि मुंबई-घारापुरी या तिन्ही मार्गांवरील प्रवासी बोटींची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. समुद्र खवळल्याने बंदरांवर धोक्याचा इशारा देणारा लाल बावटा फडकवण्यात आला आहे. परिणामी, मासेमारीसाठी रवाना झालेल्या बोटींना परत बंदरात माघारी यावे लागले आहे..Konkan Railway: कोकणकरांची २५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली! दादर-दिवा पॅसेंजरच्या जागी नवी ट्रेन धावणार; कुठे आणि कधीपासून?.करंजा आणि मोरा बंदरात २५० हून अधिक बोटी नांगरून आहेत. वादळामुळे मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटींना अर्ध्यावरून परतावे लागल्याने सुमारे तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च, डिझेल, बर्फ व इतर तयारीवर वाया गेला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी होत आहे..वर्षभर संकटांचा सामनापावसाळ्यात ६० दिवस मासेमारी बंद असते. १ ऑगस्टपासून हंगाम सुरू झाला असला तरी, यंदा खराब हवामानस वारंवार वादळांच्या इशाऱ्यांमुळे हवामान विभागाने आठ वेळा धोक्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे किमान २० ते २२ दिवस मासेमारी बंद ठेवावी लागली आहे. त्यामुळे वर्षभरात मच्छीमारांना विविध संकटांचा सामना करावा लागतो..Mumbai News: धारावीकरांना सर्वेक्षण संधी! डीआरपीची विशेष मोहीम; 'या' तारखेपासून होणार सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.