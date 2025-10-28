मुंबई

Uran News: खवय्यांच्या खिशाला चाट! वादळी वाऱ्यामुळे बोटी बंदरात, प्रवासी वाहतुकही बंद

Fishing Closed: वादळी वाऱ्यांमुळे मासेमारीसह प्रवासी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. परिणामी मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
Bad Weather Condition affects fishing

Bad Weather Condition affects fishing

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उरण : वादळी वाऱ्यांमुळे मासेमारीसाठी गेलेल्या अनेक बोटी अर्ध्या मार्गावरूनच परतल्या आहेत. हंगामातील ही नववी वेळ असून, वादळामुळे एकीकडे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे मासे नसल्याने खवय्यांच्या खिशाला चाट बसली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Weather
fishing
Fishing Business
Fishing Boats
weather updates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com