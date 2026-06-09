मुंबई

Badlapur Accident: मनसे पदाधिकाऱ्याला कारने उडवलं, घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल

Badlapur MNS Leader Accident: बदलापूरमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. एका कारने मनसे पदाधिकाऱ्याला उडवलं असून कार चालक फरार झाला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Badlapur MNS Leader Accident

Badlapur MNS Leader Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

बदलापूर : बदलापूरमध्ये भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये एका कारने मनसे पदाधिकाऱ्याला उडवलं असून या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ पसरली आहे.

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