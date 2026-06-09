Badlapur Accident: मनसे पदाधिकाऱ्याला कारने उडवलं, घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल

बदलापूर : बदलापूरमध्ये भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये एका कारने मनसे पदाधिकाऱ्याला उडवलं असून या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (७ जून) रोजी रात्री ११ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास बदलापूरमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपुलावर हा अपघात झाला. यामध्ये मनसेचे मुरबाड विधानसभा अध्यक्ष राजेश शेटे यांना भरधाव कारने जोरदार धडक दिली. त्यानंतर कार चालक फरार झाल्याचे समोर आले..Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ .दरम्यान, या अपघातात राजेश शेटे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला असून पोलिस तपास सुरू आहे..नेमके काय घडले?बदलापूर पूर्व येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपुलावर रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. मनसेचे पदाधिकारी तथा मुरबाड विधानसभा अध्यक्ष राजेश शेटे बिलोली येथून जात होते. यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर उडान पुलावरून आदर्श नगरच्या दिशेने येत असताना एका भरधाव कारने मनसेचे पदाधिकाऱ्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. ज्यामध्ये राजेश शेटे गंभीर जखमी झाले..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .तथापि, अपघाताची माहिती मिळताच मनसे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी रुग्णालयात धाव घेतली. दुचाकीला धडक दिल्यानंतर कार चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून पोलीस तपास सुरु करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे बदलापुरात खळबळ पसरली असून आरोपी चालकाविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी मनसे कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.