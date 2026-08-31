मुंबई

सातव्या थरावर चढून बालगोविंदाने सलामी दिली, अचानक सेफ्टी बेल्ट तुटला अन् खाली कोसळला; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

Badlapur News: बदलापूरमध्ये युवा सेनेच्या माखनचोर दहीकाला उत्सवात थरारक घटना घडली. सातव्या थरावर चढून बालगोविंदाने सलामी देताच सेफ्टी बेल्ट तुटल्यानंतर खाली कोसळला.
Badlapur bal govinda fell down

Badlapur bal govinda fell down

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बदलापूर : शहरातील युवा सेनेच्या माखनचोर दहीकाला उत्सवात सलामीदरम्यान थरारक घटना घडली. प्रज्वल प्रतिष्ठान गोविंदा पथक सलामी देत असाताना सातव्या थरावर असलेल्या बालगोविंदाचा सेपटी बेल्ट तुटल्याने तो खाली कोसळला.

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Dahi Handi festival traditions
Dahi Handi safety protocols
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