सातव्या थरावर चढून बालगोविंदाने सलामी दिली, अचानक सेफ्टी बेल्ट तुटला अन् खाली कोसळला; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

बदलापूर : शहरातील युवा सेनेच्या माखनचोर दहीकाला उत्सवात सलामीदरम्यान थरारक घटना घडली. प्रज्वल प्रतिष्ठान गोविंदा पथक सलामी देत असाताना सातव्या थरावर असलेल्या बालगोविंदाचा सेपटी बेल्ट तुटल्याने तो खाली कोसळला..काही क्षणांत घडलेल्या या प्रकारामुळे उपस्थितांच्या काळजाचा ठोका चुकला; मात्र प्रसंगावधान राखत खाली असलेल्या काही तरुणांनी गोविंदाला झेलल्याने मोठी दुर्घटना टळली. यात त्याला कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नसून तो सुखरूप असल्याचे समजते..Aditi Tatkare: मंत्री आदिती तटकरेंच्या PROचा मृत्यू, शतपावलीला गेले अन् अचानक कोसळले.सुरक्षेचा प्रश्न गंभीरयुवा सेना शहरप्रमुख मितेश धुळे यांच्या दहीहंडी उत्सवात उपनगर आणि मुंबई परिसरातील विविध गोविंदा पथकांनी सहभाग घेतला होता. या वेळी ही घटना घडली. सलामी देणाऱ्या बालगोविंदाच्या डोक्यावर हेल्मेट नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गोविंदा पथकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. .दरम्यान, सेफ्टी बेल्ट तुटण्याचे नेमके कारण काय? कार्यक्रमस्थळी सुरक्षेच्या कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या? याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली नाही; मात्र प्रसंगावधान राखणाऱ्या तरुणांनी गोविंदाचा जीव वाचल्याने उपस्थितांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.