Badlapur Tushar Apte Resignation : बदलापुरातील तुषार आपटेंचा अवघ्या २४ तासांत राजीनामा, भाजपने स्विकृत नगरसेवकपद दिल्याने जोरदार टीका

Badlapur Political News : बदलापुरातील नगरपालिकेच्या स्विकृत नगरसेवकपदी तुषार आपटे यांची नियुक्त करण्यात आली होती. दरम्यान आपटेंना २४ तासांत त्यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपीची भाजपने स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती केल्याची जोरदार टीका होता होती. आरोपी तुषार आपटेला स्वीकृत नगरसेवकपद दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला होता. यावर नगरसेवक पदाचा राजीनामा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. तुषार आपटे यांच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात संताप व्यक्त केला जात होता..भारतीय जनता पक्षाने बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातला सह-आरोपी तुषार आपटे यांनी कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेतल्या ‘स्वीकृत’ नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला आहे. काल त्याची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर विरोधकांनी त्याच्यावर टीका केली होती..अक्षय शिंदेच्या चौकशीनंतर शाळा व्यवस्थापनातील काही सदस्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तुषार आपटे यांचाही यामध्ये समावेश होता. दरम्यान, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत तुषार आपटेंनी भाजपसाठी काम केल्याने त्यांना बक्षीस म्हणून स्वीकृत नगरसेवकपद दिले गेल्याचे बोलले जात होते. मात्र या निर्णयामुळे भाजपच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा विचार करून भाजप वरिष्ठांनी अवघ्या २४ तासांत त्यांचा राजीनामा घेतला आहे..Badlapur-Karjat Railway: बदलापूर–कर्जत रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग बांधण्यास मान्यता; कधी पूर्ण होईल?.बदलापूरच्या नामांकित शाळेत दोन चिमुकलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सहआरोपी असलेले शाळेचे सचिव तुषार आपटे यांची भाजपने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती केली होती. बदलापूरमधील एका नामवंत शाळेत ऑगस्ट २०२४ मध्ये सफाई कर्मचाऱ्याने चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते..वैद्यकीय अहवालात एका मुलीच्या गुप्तांगाला दुखापत झाल्याचं समोर आलं. त्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी त्या पीडित मुलीचे कुटुंबीय अहवाल घेऊन शाळेत गेले, मात्र शाळेने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. त्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी ११ तासानंतर शाळेचा सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.