बदलापूर : भटक्या श्वानांनी पाठलाग केल्याने घाबरून पळणाऱ्या बारावीतील एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना बदलापूर पश्चिमेकडील शनिनगर परिसरात घडली आहे. हर्षल शिंदे असे या मृत विद्यार्थ्याचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..शिकवणीहून घरी परतताना नेमके काय घडले? हर्षल शिंदे हा बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत होता. गुरुवारी दुपारी शिकवणी (Tuition) संपल्यानंतर तो आपल्या मित्रांसोबत शनिनगर परिसरातून घरी जात होता. याच वेळी भटक्या श्वानांच्या टोळीने त्याचा पाठलाग सुरू केला. श्वानांच्या भीतीने हर्षलने पळण्यास सुरुवात केली. काही अंतर धावल्यानंतर त्याने जवळच असलेल्या एका दुकानात आश्रय घेतला..हिवाळ्यात कोकण भटकंतीचा प्लान? दापोलीजवळील 'हे' ८ ऐतिहासिक किल्ले ठरतील बेस्ट डेस्टिनेशन!.दुकानात कोसळला अन् रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच प्राणज्योत मालवली दुकानात पोहोचल्यानंतर काही क्षणांतच हर्षल अचानक जमिनीवर कोसळून बेशुद्ध पडला. दुकानदार महिला आणि त्याच्या मित्रांनी त्याला उठवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. .घटनेची माहिती मिळताच शिकवणीच्या शिक्षकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि एका शाळेच्या व्हॅनमधून त्याला तातडीने जवळच्या खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले..Bihar Bizarre Thefts : विश्वास बसणार नाही पण खरं आहे! ६० फुटी लोखंडी पूल, संपूर्ण तलाव, मोबाईल टॉवर अन् चक्क रेल्वे इंजिन चोरीला; बिहारमधील अजब घटनांनी देशभरात खळबळ!.मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. प्रचंड भीती आणि धावपळीमुळे हर्षलला हृदयविकाराचा त्रास उद्भवला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन (Postmortem) अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे बदलापूरमधील भटक्या श्वानांच्या वाढत्या उपद्रवाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.