Thane Crime: मानवतेला काळीमा फासणारी घटना! ७ दिवसांचं बाळ ६ लाखांत सौदा अन्...; बालतस्करीचे भयंकर वास्तव समोर

ठाणे : मुंबईत महिनाभरापूर्वी शिवाजीनगर-गोवंडी परिसरात नवजात बाळाची विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. या प्रकरणातील रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला असून आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबईतील नवजात बाळाची विक्री करणारे हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. ठाणे जिल्ह्यात पोलिसांनी मानवी तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश करून ७ दिवसांच्या बाळाला विकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच जणांना अटक केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात पोलिसांना मानवी तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाली होती. मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी पोलिसांच्या मानवी तस्करी विरोधी पथकाने सापळा रचला. यामध्ये ७ दिवसांच्या बाळाला ६ लाख रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची खात्री करण्यासाठी बनावट ग्राहकाचा वापर करण्यात आला. तसेच मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळीसोबत संपर्क साधून बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी रात्री बदलापूर पश्चिम भागातील एका हॉटेलजवळ भेटण्याचा कट रचला..पोलिसांच्या रचलेल्या सापळ्यानुसार, सुरुवातीला या टोळीला टोकन म्हणून यूपीआयद्वारे २०,००० रुपये देण्यात आले होते. त्यानंतर उर्वरित ५.८ लाख रुपये रोख स्वरूपात दिले जाणार होते. दरम्यान, बनावट ग्राहकाने सतर्क केल्यानंतर, पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल होत बाळाची विक्री करण्यासाठी आलेल्या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली..आरोपींची माहितीशंकर संभाजी मनोहर (३६), ज्याने रोख रक्कम स्वीकारली, रेश्मा शहाबुद्दीन शेख (३५) जिच्याकडे बाळ होते, इगतपुरी येथील एजंट नितीन संभाजी मनोहर (३३) आणि शेखर गणेश जाधव (३५) आणि मुंबई मानखुर्द येथील एजंट आसिफ चांद खान (२७) अशी आरोपींची नावे आहेत. तसेच सबीना नावाची सहावी साथीदार फरार असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत..बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "या टोळीने नवजात बाळाला ६ लाख रुपयांना विकण्याचा कट रचला होता. सध्या या बाळाला विशेष काळजी केंद्रात दाखल केले असून बाळाच्या जैविक आईची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र आम्हाला संशय आहे की हा नवजात बालकांचे अपहरण करून त्यांना अपत्यहीन जोडप्यांना विकण्याच्या एका मोठ्या घोटाळ्याचा भाग आहे. त्याचबरोबर नवजात बालकांना तस्करांना पुरवण्यात रुग्णालये किंवा नर्सिंग होमचे मोठे जाळे सामील आहे का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत..