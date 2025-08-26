Thane News: बदलापूर गावातील तलाव धोकादायक, संरक्षक कठड्याअभावी अपघाताची भीती!

बदलापूर : बदलापूर पश्चिमेतील गाव परिसरातील जुना तलाव सध्या धोकादायक स्थितीत आहे. पालिकेने काही वर्षांपूर्वी बांधलेला हा तलाव आज अपुऱ्या देखभालीमुळे नागरिकांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. संरक्षक कठडे नसल्यामुळे अपघाताची भीती व्यक्त होत असून, या भागातील लहान मुलांचे जीव धोक्यात आल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे..तलाव 'कमळाचा तलाव' म्हणून प्रसिद्ध असून, पावसाळ्यात पूर्णपणे भरतो; मात्र सध्या या तलावाच्या चारही बाजूंनी संरक्षक कठडे नाहीत किंवा तुटलेले आहेत, त्यामुळे तलावाच्या अगदी काठावर असणाऱ्या आदिवासी वस्तीत राहणाऱ्या ६० हून अधिक कुटुंबांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. येथील लहान मुले तलावाजवळ खेळत असताना पाण्यात पडण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे..क्यूआर कोड स्कॅनरचा शोध कुणी लावला? ऑनलाइन पेमेंटचे पितामह नेमके कोण?.पालिकेकडे दुर्लक्षतलावाच्या परिसरात स्वच्छतेकडेही पालिकेचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. पावसाळ्यात तलाव काठोकाठ भरलेला असूनही, पाण्यात जंगली वनस्पती, डास व किटकांचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे सांघिक रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..नागरिकांची तीव्र नाराजीस्थानिक रहिवासी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालिका प्रशासनाकडे या तलावाची त्वरित डागडुजी करावी, संरक्षक कठडे बसवावेत, तसेच तलावाची स्वच्छता करून परिसर आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित करावा, अशी मागणी केली आहे. लहान मुले तलावाजवळ खेळतात. कठडे नाहीत, कोणी कधी पडलं तर जबाबदार कोण? पालिकेने लवकरात लवकर लक्ष द्यावे अशी स्थानिक रहिवासी मागणी करत आहेत..Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज! समाजमाध्यमांवर करडी नजर, विसर्जन स्थळांची पाहणी.आपत्तीला आमंत्रण देणारी स्थितीधोकादायक स्थितीत जर तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर अपघात तसेच घाणीमुळे आजाराचे प्रमाण वाढण्याचा धोका आहे. पालिकेच्या हलगर्जीपणाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.