Thane Rain: उल्हास नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, नवा पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद

बदलापूर : मुसळधार पावसामुळे बदलापूर शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने नवा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. दुपारनंतर पावसाचा जोर ओसरल्यामुळे पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. परिणामी सखल भागात साचलेले पाणीदेखील ओसरत आहे. त्यामुळे विस्कळित झालेले जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे..मागील तीन दिवसांपासून ठाणे, रायगड आणि मुंबई जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. या पावसाचा फटका कर्जत तालुक्यातील वाहणाऱ्या उल्हास नदीला बसतो आणि उल्हास नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर बदलापूर शहरात पूरस्थिती निर्माण होते. काल रात्रीपासून पुन्हा पावसाचा जोर कर्जत आणि बदलापूर शहरात वाढल्याने मध्यरात्री साडेतीनच्या सुमारास बदलापुरातून वाहणाऱ्या उल्हास नदीने डोक्याची पातळी ओलांडली. त्यामुळे पहाटे सात ते आठच्या दरम्यान नदी परिसरातील सखल भागांमध्ये पाणी साचले होते..Meat Shop Closed: भिवंडीत सात दिवस मांस विक्री दुकाने बंद, महापालिकेचे आदेश .बदलापूर शहरातून बदलापूर गाव व इतर ग्रामीण भागात जाण्यासाठी उल्हास नदीवर जुन्या पुलाला समांतर बांधलेल्या नव्या पुलाला नदीचे पाणी लागल्याने हा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करावा लागला. जुन्या पुलाला पर्याय म्हणून नवा पूल मागच्या वर्षीच बांधला आहे; मात्र मागील वर्षी व यावर्षी हा पूल पाण्याखाली गेल्याने पुलासाठी खर्च करण्यात आलेला पैसा हा बुडीत गेल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..नागरिकांचे स्थलांतररात्रीची परिस्थिती पाहता बदलापूर नगर परिषदेने व अग्निशमन दलाच्या जवानांनी विशेष मेहनत घेत नदीलगतच्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी नेले. नदी परिसरात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी अग्निशमन दलाचे अधिकारी दामोदर वांगड यांची संपूर्ण टीम उल्हास नदी परिसरात रात्रीपासून गस्त घालून होती. उल्हास नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यामुळे हेंद्रेपाडा, मांजर्ली, मोहनानंदनगर, शनिनगर, बॅरेज रोड परिसरात तुरळक प्रमाणात पाणी साचले होते. सध्या परिस्थिती सावरत असून, हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे..