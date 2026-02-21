बदलापुरात महिलांच्या अंडाशयाची तस्करी, ३ महिलांना अटक; स्त्री बीज वाढवून IVF सेंटरमध्ये केली जायची विक्री

बदलापुरात महिलांच्या गर्भाशयातील स्त्री बीज तस्करी करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झालाय. गरजू महिलांना पैशांचं आमिष दाखवून त्यांच्या गर्भवाशयात स्री बीज वाढवली जायची आणि त्यांची बेकायदेशीर विक्री केली जात असल्याचं उघडकीस आलं आहे. या प्रकरणी तीन महिलांना अटक करण्यात आलीय. महिलांची सोनोग्राफी करून त्यांच्या गर्भाशयातील अंडी काढली जात असल्याचं समोर आलं. या प्रकरणी बदलापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना सावंत यांनी पोलिसात तक्रार केलीय. .महिलांच्या अंडाशयाची तस्करी करणारं रॅकेट बदलापुरातील जोवोली भागात चालवलं जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. नॅनो सिटी येथील एका इमारतीत सुलक्षणा गाडेकर यांच्या घरात सगळा प्रकार सुरू होता. मिळालेल्या माहितीनंतर बदलापूर पोलिसांनी वैद्यकीय पथकासह याठिकाणी धाड टाकली. तेव्हा आरोपी महिलेच्या घरात स्त्री बीजांची वाढ करण्यासाठी वापरण्यात येणारी इंजेक्शन्स सापडली आहेत. .Pune : पुण्यात अल्पवयीनाचा गोळीबार, गुलटेकडी परिसरातील घटनेनं खळबळ.गरजू महिलांना हेरून त्यांना पैशांचं आमिष दाखवण्यात येत असे. त्यानंतर महिलांची सोनोग्राफी करून त्यांना इंजेक्शन दिलं जायचं. गर्भाशयात स्त्री बीजांची वाढ झाल्यानंतर एका आयव्हीएफ सेंटरमध्ये पाठवलं जात असे. तिथे महिलांचे अंडाशय काढून त्याची विक्री केली जायची. हे रॅकेट उघडकीस आल्यानंतर बदलापूरसह राज्यात खळबळ उडाली आहे..महिलांच्या अंडाशयाची तस्करी प्रकरणी अटक केलेल्या आरोपी महिलांच्या मोबाईलमध्ये काही फोटो आणि आर्थिक व्यवहाराची माहिती उघड झालीय. गर्भधारणेसाठी लागणाऱ्या इंजेक्शनचे फोटो, सोनोग्राफीचे फोटो, खोटी प्रतिज्ञापत्रे, बनावट कागदपत्रं इत्यादी माहिती पोलिसांच्या हाती लागलीय. पोलिसांनी सुलक्षणा गाडेकर (४४), अश्विनी चाबुकस्वार (२९) आणि मंजुषा वानखेडे (४६) या तीन महिला आरोपींना अटक केलीय..अंडाशय तस्करीसाठी २० पेक्षा जास्त महिलांचा वापर झाला असावा अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केलीय. तसंच अंडाशय विक्रीसाठी २५ ते ३० हजार रुपये देण्यात येत होते. आता या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. तस्करीचं हे जाळं कुठपर्यंत पसरलं आहे आणि याचा सूत्रधार कोण याचा तपास आता केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.