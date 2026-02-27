मुंबई

Badlapur School Bus POCSO Case : बदलापूर पुन्हा हादरलं! स्कूल बसमध्येच चालकाकडून विद्यार्थिनीसोबत घृणास्पद कृत्य, खरंच शाळेच्या मुली बसमध्ये सुरक्षित आहेत?

What Happened in the Badlapur School Bus Incident? बदलापूरमध्ये शाळेच्या बसमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग झाल्याची घटना समोर आली असून बस चालकावर पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

POCSO Case Filed Against School Bus Driver : बदलापूर शहर पुन्हा एकदा धक्कादायक घटनेने हादरले आहे. शाळेच्या स्कूलबसमध्येच एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा बस चालकाकडून विनयभंग केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस (Badlapur School Bus Minor Girl Molestation Case) आला आहे. विशेष म्हणजे, या बसमध्ये विद्यार्थिनींसोबत कोणतीही महिला मदतनीस उपस्थित नव्हती.

