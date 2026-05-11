Thane: बदलापुरात राजकीय वाद विकोपाला, शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांकडून भाजप पदाधिकाऱ्याच्या मुलाला बेदम मारहाण

ठाणे : बदलापूर शहरात शिंदे शिवसेना आणि भाजप पक्षातील अंतर्गत वादातून धक्कादायक घटना घडली आहे. शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांनी भाजप पदाधिकाऱ्याच्या मुलाला बेदम मारहाण केली आहे. याप्रकरणी दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच बदलापुरातील या घटनेमुळे राजकारणात चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बदलापुरात शिंदे शिवसेना आणि भाजप यांच्यात मोठा वाद झाला आहे. रोहन पाटील, सूरदास पाटील यांच्यासह शिंदे शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्याचा मुलगा सनी पाटील याला मारहाण केली. एका हळदी समारंभाच्या कार्यक्रमात हे दोन्ही गट आमनेसामने आले असून यावेळी ही घटना घडली..नेमके काय घडले?सनी पाटील याचे वडील मारुती पाटील हे पालिका निवडणुकीत नगरसेवक रोहन पाटील यांच्या विरोधात निवडणुकीला उभे होते. तेव्हापासूनच दोन्ही गटातील वाद विकोपाला गेला होता. दरम्यान, आता एका हळदी समारंभाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दोन्ही गट समोरासमोर आले असता यामध्ये बाचाबाची झाली. त्यानंतर या वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाले..यावेळी नगरसेवक रोहन पाटील, माजी नगरसेवक सूरदास पाटील सहकाऱ्यांनी सनी पाटील यांना मारहाण केली, असा आरोप सनी पाटील यांनी केला. तथापि, याप्रकरणी नगरसेवक रोहन पाटील, सूरदास पाटील यांच्यासह दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.