मुंबई

Crime: विवस्त्र अवस्थेत ब्युटी पार्लरमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न, महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य; बदलापूरमधील घटना

Badlapur Crime: बदलापूर येथे महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य घडल्याचे समोर आले आहे. एका व्यक्तीने महिलेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे.
Badlapur Crime

Badlapur Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बदलापूर : बदलापूरमधील सर्वोदयनगर परिसरात एका व्यक्तीने एका किराणा दुकानात घुसून शुक्रवारी महिलेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. अन्य नागरिकांनी प्रसंगावधान दाखवून या महिलेची सुटका केली. घटनेनंतर नागरिकांनी आरोपीला चोप देऊन बदलापूर पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

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