Crime: विवस्त्र अवस्थेत ब्युटी पार्लरमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न, महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य; बदलापूरमधील घटना

बदलापूर : बदलापूरमधील सर्वोदयनगर परिसरात एका व्यक्तीने एका किराणा दुकानात घुसून शुक्रवारी महिलेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. अन्य नागरिकांनी प्रसंगावधान दाखवून या महिलेची सुटका केली. घटनेनंतर नागरिकांनी आरोपीला चोप देऊन बदलापूर पोलिसांच्या ताब्यात दिले..राहुल पांडव (वय ३५) असे ळ आरोपीचे नाव आहे. पीडित महिला किराणा दुकानात आली होती. दुकानदार सुट्टे पैसे आणण्यासाठी गेला असताना ईत राहुल तेथे विवस्त्र अवस्थेत आला. सुरुवातीला त्याने ब्युटी पार्लरमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तेथील एका तरुणीने दरवाजा बंद केला..Mhada Lottery: म्हाडाच्या घरांची बंपर लॉटरी! मुंबईत घराचं स्वप्न पूर्ण होणार, ८ हजार घरांची सोडत; कधी होणार?.हा प्रकार पाहून ही महिला किराणा दुकानात शिरली. तिच्या मागोमाग तोही दुकानात शिरला. त्याने महिलेवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार पाहून पार्लरमधील तरुणीने आरडाओरडा केल्याने दुकानदार धावत आला. आरोपीने महिलेला पकडून ठेवल्याने दुकानदाराने त्याला काठीने दूर केले..व्यसनाधीनप्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीनुसार पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंद न करता त्याला कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केल्याचा आरोप केला. राहुल हा व्यसनाधीन असल्याचे त्याच्या भावाने सांगितले. दरम्यान, त्याला बदलापूर उपजिल्हा रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला नशामुक्ती केंद्रात दाखल करण्याचा सल्ला दिला..Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.