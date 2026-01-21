मुंबई

Vasai Virar News: बहुजन विकास आघाडीच्या गट नेतेपदी माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांची निवड; आघाडीच्या सर्व नगरसेवकांची उपस्थिती!

BVA corporators unanimously elect group leader: बहुजन विकास आघाडीच्या गटनेतेपदी प्रवीण शेट्टींची निवड; सर्व नगरसेवकांची एकजूट
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
विरार: वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर सर्वात जास्त जागा मिळवून बहुजन विकास आघाडी सत्तेवर आली आहे. महापौरांचे आरक्षण अजून जाहीर झाले नसले तरी आज बहुजन विकास आघाडी आणि पक्षाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बैठकीत माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांची निवड करण्यात आली.

