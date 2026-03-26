संतापजनक! दोन हफ्ते थकले, वसुली प्रतिनिधीनं मध्यरात्री कर्जदाराच्या पत्नीला केला कॉल; म्हणे, तुझी आठवण आली

कर्जाचे दोन हफ्ते थकल्यानं कॉल करून वारंवार त्रास दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अंधेरीत बजाज फायनान्सच्या कर्जदाराच्या कुटुंबियांना फोन करून अभद्र भाषेत बोलल्याच्या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन जाब विचारला. वसुलीच्या नावावर कॉल करून अश्लील आणि अभद्र भाषा वापरल्याचं कॉल रेकॉर्डिंगही कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना ऐकवले. आता सोशल मीडियावर मनसे पदाधिकाऱ्याने याचा व्हिडिओ शेअर केलाय. Bajaj Finance Row Recovery Agent Calls Borrower Wife at Night Faces Protest.बजाज फायनान्सच्या अंधेरी पूर्व इथल्या एका कार्यालयातून कर्ज घेण्यात आलं होतं. फक्त दोन हफ्ते थकल्यानं कर्जदाराच्या पत्नीला सतत कॉल येत होते. यात काही कॉल हे रात्री अपरात्रीही आले. जेव्हा कर्जदाराच्या पत्नीने कॉल करण्याचं कारण विचारलं तेव्हा चक्क तुझी आठवण आली असं सांगण्यात आलं. वसुली प्रतिनिधींकडून ग्राहकांच्या कुटुंबियांना मानसिक त्रास दिला जात असल्यानं मनसे कार्यकर्त्यांनी जाब विचारला..वसुली प्रतिनिधींमार्फत ग्राहकांच्या कुटुंबीयांना, विशेषतः महिलांना मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही वागणूक केवळ गैरव्यावसायिकच नव्हे तर कायदेशीरदृष्ट्याही गंभीर आहे. सदर प्रकरणाची दखल घेत संबंधित कार्यालयास भेट देऊन याबाबत मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण मागितलं आहे.कंपनीने आपल्या प्रतिनिधींना योग्य आचारसंहितेचे पालन करण्याबाबत तात्काळ सूचना द्याव्यात अन्यथा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही दिला..माणूस तुमच्या घरी पाठवतोय. पुन्हा बोलू नका, मॅडम फोन का उचलत नाहीय असे मेसेज पाठवण्यात आलेत. शिवीगाळही करण्यात आल्याचंही मनसेचे कार्यकर्ते महेंद्र भानुशाली म्हणाले. रात्री एक आणि दीड वाजता कॉल केला जातोय. सात वाजताही कॉल केला तरी तुम्हाला शिवीगाळ करण्याचा अधिकार कुणी दिला? असा सवाल संतप्त मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारला.