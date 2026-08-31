Mumbai Accident: फोनवर बोलत गाडी सुसाट, रस्ता ओलांडणाऱ्या ८ वर्षांच्या मुलाला लक्झरी कारनं चिरडलं; महिला फिटनेस कोचला अटक

मुंबई : कार चालवताना मोबाईलवर बोलत असताना, चालकाचे लक्ष विचलित झाल्याने रस्ता ओलांडणाऱ्या आठवर्षीय मुलाला जोरदार धडक बसली. वांद्रे पश्चिमेकडील बाप्टिस्ट मार्गावर रविवारी दुपारी घडलेल्या या घटनेत अंश गुप्ता नामक मुलाचा मृत्यू झाला. कारचालक मेघा रावल (वय ४५) यांना वांद्रे पोलिसांनी अटक केली..बाप्टिस्ट मार्गावरील जिजामाता उद्यानानजीक रस्ता ओलांडताना मेघा रावल यांच्या भरधाव कारने अंशला धडक दिली. घटनेवेळी मेघा मोबाईलवर बोलत कार चालवित होत्या. गंभीर जखमी झालेल्या अंशला जीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले..Mhada: उमरखाडीचा समूह पुनर्विकास, रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार; म्हाडाचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव.नेमके काय घडले?मुंबईत उच्चभ्रू परिसरात भरधाव लक्झरी कारने ८ वर्षीय चिमुकल्याला चिरडल्याची धक्कादायक घटना घडली. या दुर्घटनेत अंश गुप्ता (वय, ८) हा चिमुकला गंभीर जखमी झाला. रविवार (ता. ३०) रोजी आरोपी महिला फिटनेस कोच मेघा रावल ही इनोव्हा क्रिस्टा कार वेगाने आणि अत्यंत निष्काळजीपणे चालवत होती. इतकेच नव्हे तर ती मोबाईलवर बोलत होती. फोनवर बोलत भरधाव वेगाने कार चालवत असताना महिलेने रस्ता ओलांडणाऱ्या अंश गुप्ताला जोराद धडक दिली..या अपघातात अंश गुप्ता गंभीर जखमी झाला. या घटनेनंतर अंशला तातडीने हॉली फॅमिली रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. यावेळी डॉक्टरांनी अंशला तपासले असता त्याचा मृत्यू झाला, असं घोषित केलं. यामुळे अंशाच्या कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून परिसरातूनहालहाल व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, या अपघाताची माहिती मिळताच वांद्रे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी वाहन चालक महिलेसह अपघातग्रस्त कार ताब्यात घेतली. पोलिसांनी आरोपी महिला चालकावर गुन्हा दाखल केला असून तिला अटक करण्यात आली आहे. तसेच याप्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.