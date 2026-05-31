Mumbai News: विस्थापितांचे स्थलांतर, वांद्र्यातील कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणाची भीती

मुंबई : वांद्रे येथील गरीबनगर परिसरात पश्चिम रेल्वेने नुकतीच अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली. यानंतर विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे आता मुंबईतील अन्य भागांमध्ये स्थलांतर सुरू झाले आहे. या विस्थापितांमध्ये काही अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांचाही समावेश असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेत्यांकडून केला जात आहे. त्यांच्याकडून मुंबईत अन्यत्र रेल्वे रुळांलगत पुन्हा अतिक्रमण होण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे..रेल्वे मार्गाचा विस्तार आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव पश्चिम रेल्वेने गरीबनगर परिसरातील सुमारे ५०० हून अधिक बेकायदा झोपड्या जमीनदोस्त केल्या. या कारवाईत मोठ्या संख्येने कुटुंबे विस्थापित झाली; मात्र ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नव्हती, त्यांना गर पुनर्वसनाचा लाभ मिळू शकला नाही. आता हीच संशयास्पद कुटुंबे मुंबईतील इतर भागांमध्ये आश्रयासाठी जागा शोधत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .Mumbai Crime: कांदिवली मेट्रो स्थानकात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, लिफ्टमध्ये धक्कादायक प्रकार, एकटीला गाठून केलं विचित्र कृत्य.विस्थापित झालेले हे नागरिक विशेषतः माहीम, परळ, लालबाग, काळाचौकी ही आणि रेल्वे मार्गालगतच्या परिसरांमध्ये भाड्याने घरे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. माहीम कॉजवे, खाडीकिनारा, माहीम दर्गा परिसर, रेती बंदर तसेच रेल्वे ही रुळांलगतच्या मोकळ्या जागांवर हे लोक तात्पुरता निवारा उभारण्याची शक्यता स्थानिक नागरिकांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे या भागात पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत झोपड्यांचे साम्राज्य उभे राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..गुप्तहेर शाखा सतर्कवांद्रे येथे रिकामी झालेली जागा पुन्हा बळकावली जाऊ नये, म्हणून रेल्वे प्रशासनाकडून संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुंबई पोलिस आणि पालिकेने गस्त वाढवली आहे. बेकायदा घुसखोरी करून राहणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके आणि गुप्तहेर शाखा सतर्क झाल्या आहेत..Mumbai: दुधासाठी चिमुकला रडला, दारुड्या बापाचा संताप पेटला, रागात मुलाला अमानुष मारहाण, दरवाजावर धाडकन आपटलं अन्...; मुंबईत खळबळ.भविष्यात आणखी कारवाईवांद्रे येथील कारवाईमुळे अनधिकृतरीत्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींचे धाबे दणाणले आहेत. मुंबईत कोणत्याही भागात अशा प्रकारे संशयास्पद व्यक्ती वास्तव्यास दिसल्यास प्रशासनाला आणि पोलिसांना तत्काळ माहिती द्यावी. अशा अनधिकृत कारवाईविरोधात येत्या काळात आणखी विशेष मोहिमा राबवल्या जातील, अशी माहिती महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिली.