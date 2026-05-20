Mumbai News: वांद्र्यात वातावरण चिघळलं! पोलिसांकडून लाठीचार्ज, स्थानिकांकडून दगडफेक; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाकडून मंगळवार (ता. १९) रोजी मुंबईतील वांद्रे स्थानक परिसरातील अनधिकृत घरांवर मोठी कारवाई केली. यावेळी प्रशासनाकडून येथील सर्व अनधिकृत घरांवर थेट बुलडोझर चालवला असून या कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने काल केलेल्या कारवाईनंतर आज पुन्हा वांद्रेत अतिक्रमण कारवाई पोलिसांकडून करण्यात आली. तसेच कारवाई आड येणाऱ्यांना लाठीचार्जही पोलिसांनी दिला. व्हिडिओदेखील समोर आला आहे..काय घडले?वांद्रे स्थानक परिसरात ५०० हुन अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. कालपासून या ठिकाणी पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. काल सुरळीतरित्या कारवाई केल्यानंतर आज पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या या अतिक्रमण कारवाईदरम्यान स्थानिकांकडून पोलिसांना अडवण्यात आलं. यावेळी येथील रहिवाशांनी पोलिसांवर पाणी टाकण्यात आलं. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज सुरु केला..यावेळी ही कारवाई कोर्टाच्या आदेशामुळे करण्यात येत असल्याचे पोलिसांकडून रहिवाशांना सांगण्यात आले. तसेच शांत राहण्याची मागणी देखील करण्यात आली, मात्र तरीही स्थानिकांनी पोलिसांवर बादल्या, पाणी तसेच इतर काही वस्तू फेकण्यात आल्या. यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्यात आले. यानंतर स्थानिकांकडून दगडफेक देखील करण्यात आली असून परिणामी याठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, पुढील तीन ते चार दिवस पोलिसांकडून अतिक्रमण कारवाई अशीच सुरु ठेवली जाणार असून वंदे स्थानक येथील हा संपूर्ण परिसर सपाट करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.