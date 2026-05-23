Mumbai Encroachment : वांद्रे गरीब नगर अतिक्रमणमुक्त: पाच दिवसांच्या मोहिमेत ४०० हून अधिक अवैध बांधकामे जमीनदोस्त

मुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून राबविण्यात आलेली विशेष अतिक्रमण हटाव मोहीम शनिवारी पाचव्या दिवशी पूर्ण झाली. सलग पाच दिवस चाललेल्या या मोठ्या कारवाईत परिसरातील शेकडो अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालविण्यात आला. शेवटच्या दिवशीही प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवत सुरक्षा व्यवस्था, साफसफाई आणि रेल्वे जागेच्या संरक्षणाची कामे सुरू ठेवली..पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारीच मुख्य तोडक कारवाईचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले होते. शनिवारी उर्वरित अनधिकृत भाग हटविणे, परिसर स्वच्छ करणे आणि रेल्वेच्या जागेचे संरक्षण करण्यासाठी बॅरिकेडिंगवर भर देण्यात आला. या दिवशी रेल्वे प्रशासन, आरपीएफ, मुंबई पोलिस, महानगरपालिका कर्मचारी आणि कंत्राटी मजूर असे मिळून सुमारे ११०० मनुष्यबळ घटनास्थळी तैनात होते..या मोहिमेत सुमारे ४०० अवैध संरचना हटविण्यात आल्या. पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेल्या १०० झोपड्यांना कायम ठेवण्यात आले असले, तरी त्यांच्या वर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले अतिरिक्त मजले शुक्रवारी आणि शनिवारी पाडण्यात आले. पात्र घरांना कोणतीही हानी पोहोचू नये यासाठी काही ठिकाणी यंत्रांऐवजी मनुष्यबळाच्या सहाय्याने काळजीपूर्वक कारवाई करण्यात आली..- मलबा हटवून काँक्रिटीकरण सुरूकारवाईनंतर परिसरातील मलबा आणि राडारोड पूर्णपणे हटविण्यात आला असून आता रेल्वे प्रशासनाकडून जागेचे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रेल्वेच्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी फेन्सिंगसह सिमेंटचे खांब उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..- अन्य ठिकाणीही विशेष मोहिमांचे संकेतपश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, रेल्वेच्या मालकीच्या जागांवर ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आढळतील, तेथे भविष्यात अशाच प्रकारच्या विशेष अतिक्रमण हटाव मोहिमा राबविण्यात येणार आहेत.या कारवाईमुळे वांद्रे परिसरातील रेल्वे क्षमतावाढ, यार्ड विकास तसेच इंटिग्रेटेड रेल्वे सुविधांसाठी मोठी जागा उपलब्ध होणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सलग पाच दिवस सुरू असलेल्या या मोहिमेदरम्यान कोणताही मोठा अनुचित प्रकार घडला नसल्याने प्रशासनाने समाधान व्यक्त केले.