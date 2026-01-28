मुंबई

'महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनातील काळा दिवस, अजित पवारांशिवाय राज्याचं राजकारण बेचव आणि अळणी'; संजय राऊतांनी व्यक्त केलं दु:ख

Sanjay Raut’s Heartfelt Tribute to Ajit Pawar : बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे.
Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. या घटनेला महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनातील काळा दिवस असे संबोधत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
Sanjay Raut
pune
NCP
Mumbai
shivsena

Related Stories

No stories found.