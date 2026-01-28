'महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनातील काळा दिवस, अजित पवारांशिवाय राज्याचं राजकारण बेचव आणि अळणी'; संजय राऊतांनी व्यक्त केलं दु:ख

Baramati Plane Crash Ajit Pawar Death : बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. या घटनेला महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनातील काळा दिवस असे संबोधत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे..बुधवारी (ता.२८) सकाळी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण आणि समाजकारण बेचव व अळणी होईल. मुंबईहून बारामतीकडे जाणाऱ्या त्यांच्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी समजताच सर्वजण ते सुखरूप बाहेर यावेत यासाठी प्रार्थना करत होते. मात्र, ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी समोर आली..अजित पवार हे दिलखुलास, रोखठोक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांची कार्यशैली, प्रशासनावरील पकड, स्पष्ट बोलण्याची शैली ही सर्व वैशिष्ट्ये कायम स्मरणात राहतील, असे राऊत म्हणाले..Ajit Pawar Dead: 'आम्ही आता पोरके झालो…'; अजित पवारांच्या निधनाची बातमी समजताच हसन मुश्रीफ ढसाढसा रडले.बारामती आणि अजित पवार यांचे एक नाते होते. त्याच बारामतीत त्यांना मृत्यू यावा हा एक विचित्र योगायोग आहे. त्यांना कधी श्रद्धांजली वाहावी लागेल असे मनात आले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. कॅबिनेट बैठकीसाठी पूर्ण तयारीनिशी येणारे ते मंत्री होते, असे सांगत संजय राऊत यांनी पाटबंधारेसह राज्याच्या विविध प्रश्नांवरील त्यांचा सखोल अभ्यास अधोरेखित केला. शैक्षणिक क्षेत्रातही त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले, असेही ते म्हणाले..शरद पवार यांनी अजित पवारांना राजकारणात आणले. मात्र, गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून त्यांनी स्वतंत्र राजकीय वाटचाल सुरू केली होती. या प्रवासाचा असा अकाली अंत होईल, असे कुणालाही वाटले नव्हते. अत्यंत कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक होता. मिळालेल्या प्रत्येक पदाचा त्यांनी उपयोग केवळ राजकारणासाठीच नव्हे, तर कार्यकर्ते, जनता आणि विकासासाठी केला, असेही राऊत म्हणाले..'ही सकाळ सुन्न करणारी! राजकारणातल्या मोकळ्या ढाकळ्या नेत्याचं असं जाणं धक्कादायक'; अजितदादांच्या निधनानंतर महेश लांडगेंनी व्यक्त केलं दु:ख.पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांसारखे नेतृत्व गमावले आणि आता अजित पवारांचेही निधन झाले. विक्रमी वेळा ते उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा होती. ते मुख्यमंत्री झाले असते तर महाराष्ट्राला उत्तम कार्यक्षम मुख्यमंत्री मिळाला असता; पण दुर्दैवाने ते होऊ शकले नाहीत आणि या भीषण विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्राला आणखी काय पहावे लागणार सांगता येत नाही. मी शिवसेना परिवारातर्फे त्यांना श्रद्धांजली वाहतो, असंही राऊत म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.