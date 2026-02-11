मुंबई

वय लहान पण जिद्द अफाट! कासा खडक ते खंदेरी किल्ला… ५ तास ६ मिनिटांत पोहून १८ किमीचा पराक्रम; १२ वर्षांच्या मुलाने रचला इतिहास

Swaraj Patil Swam Kasa Khadak to Khanderi Fort: चिमुकल्या स्वराज पाटीलने एक नवा विक्रम त्याच्या नावावर केला आहे. कासा खडक ते खंदेरी किल्ला हे १८ किमी सागरी अंतर पाच तास सहा मिनिटांत पोहून पूर्ण केले आहे.
Success Story Of Swaraj Patil swam 18 km in 5 hrs

Success Story Of Swaraj Patil swam 18 km in 5 hrs

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उरण : जीवनात जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास असेल तर हमखास यश मिळते, याची प्रचिती उरणच्या बाजारपूर येथे रहिवासी अवघ्या १२ वर्षीय मुलाने दिली आहे. स्वराज पाटील याने कासा खडक ते खंदेरी किल्ला हे तब्बल १८ किमी सागरी अंतर पाच तास सहा मिनिटांत पोहून पार करीत हा धाडसी पराक्रम केला. तो कमी वयात कमी वेळेत पोहून विक्रम करणारा पहिला जलतरणपटू ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Success story

Related Stories

No stories found.