वय लहान पण जिद्द अफाट! कासा खडक ते खंदेरी किल्ला… ५ तास ६ मिनिटांत पोहून १८ किमीचा पराक्रम; १२ वर्षांच्या मुलाने रचला इतिहास

उरण : जीवनात जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास असेल तर हमखास यश मिळते, याची प्रचिती उरणच्या बाजारपूर येथे रहिवासी अवघ्या १२ वर्षीय मुलाने दिली आहे. स्वराज पाटील याने कासा खडक ते खंदेरी किल्ला हे तब्बल १८ किमी सागरी अंतर पाच तास सहा मिनिटांत पोहून पार करीत हा धाडसी पराक्रम केला. तो कमी वयात कमी वेळेत पोहून विक्रम करणारा पहिला जलतरणपटू ठरला आहे. .उरणमधील मोरा जेट्टी ते मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया हे १२ किमीचे सागरी अंतर चार तास २५ मिनिटांत याआधीही स्वराजने पोहून पूर्ण केले होते. उरण नगर परिषदेच्या जलतरण तलावात तो नियमित आणि कठोर सराव करतो. तो सातवीमध्ये शिक्षण घेत असून, त्याने आपल्या आईकडून मिळालेला जलतरणाचा वारसा यशस्वीपणे पुढे नेला आहे. .शनिवारी (ता. ७) रात्री ११ वाजून ५० मिनिटांनी कासा खडक येथून स्वराजने आपल्या सागरी मोहिमेला सुरुवात केली. काळोख, समुद्रातील प्रचंड लाटा, सोसाट्याचा वारा तसेच मोठमोठी जहाजे अशा अनेक अडथळ्यांवर मात करीत त्याने अवघ्या पाच तास सहा मिनिटांत खंदेरी किल्ला गाठून इतिहास घडवला आहे..एवढ्या लहान वयात इतका मोठा सागरी पराक्रम करणारा स्वराज हा उरण तालुक्यासाठी अभिमानाचा विषय ठरला आहे. त्याच्या या यशामागे कठोर सराव, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि कुटुंबाचा भक्कम पाठिंबा कारणीभूत ठरला आहे. आईने केलेले मार्गदर्शन आणि जलतरणाची परंपरा पुढे नेण्याची प्रेरणा यामुळेच हे यश मिळवू शकलाे, अशी प्रतिक्रिया स्वराजने दिली..या मोहिमेदरम्यान स्वराजच्या सुरक्षिततेसाठी बोट, प्रशिक्षक तसेच सहकारी जलतरणपटू यांची योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली होती. संपूर्ण प्रवासादरम्यान त्याच्या आरोग्यावर आणि वेळेवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले. या धाडसी कामगिरीसाठी स्वराजचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. स्वराज पाटीलचा हा विक्रम म्हणजे जिद्द, चिकाटी आणि सातत्य यांचे उदाहरण आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि मेहनत असेल तर वय कधीच अडथळा ठरत नाही, हे त्याने सिद्ध करून दाखवले आहे.