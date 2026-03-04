BDD Chawl Redevelopment: बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प

वर्षानुवर्षे १८० चौरस फुटांच्या घरात वास्तव्यास असलेल्या बीडीडीवासीयांना सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज असे ५०० चौरस फुटांचे घर देण्यासाठी म्हाडाकडून बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात वरळी बीडीडीच्या ५५६ रहिवाशांना घराचा ताबा दिला असून, लवकरच नायगाव बीडीडी आणि उर्वरित वरळी बीडीडीच्या रहिवाशांना घराचा ताबा दिला जाणार आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने सर्व बीडीडीवासीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले जाणार आहे..भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती योजनाआज भारतातील भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती क्षेत्र प्रामुख्याने असंघटित स्वरूपाची आहे. पारदर्शक भाडे धोरण, देखभाल व्यवस्थेची जबाबदारी, भाडेकरूंच्या हक्कांचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन स्थैर्य यांचा अभाव दिसून येतो, अशा परिस्थितीत शासन किंवा सार्वजनिक संस्थांमार्फत उपलब्ध होणारी भाडेतत्त्वावरील घरे ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या मॉडेलद्वारे पारदर्शक भाडे निर्धारण, व्यावसायिक देखभाल आणि भाडेकरूंसाठी सुरक्षित करार व्यवस्था शक्य होते. या दृष्टीने म्हाडाची भूमिका केवळ घरे उपलब्ध करून देणारी संस्था एवढ्यापुरती मर्यादित न राहता, भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती क्षेत्रात शिस्त, विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणारा नियामक आणि सेवा पुरवठादार म्हणून अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. ‘व्हिजन २०३०’मध्ये भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण हा पर्याय नसून शहरी व्यवस्थेचा कणा ठरणार आहे..नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहमुंबईत नोकरीनिमित्त येणाऱ्या महिलांसाठी म्हाडाकडून ताडदेव येथील एम. पी. मिल कम्पाउंडमध्ये २१ मजली भव्य वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रिया म्हाडाच्या माध्यमातून सुरू आहे. या वसतिगृहात १९६ गाळे असणार आहेत. एका गाळ्यात दोन याप्रमाणे ३९२ महिलांची निवासाची व्यवस्था होऊ शकेल. या ठिकाणी निवासाबरोबरच मेस, लाँड्री अशा वेगवेगळ्या सुविधा असतील..शाश्वत भविष्यासाठीचा व्यापक विकास आराखडा‘व्हिजन २०३०’ ही केवळ गृहनिर्माणाची योजना नसून मुंबईसारख्या महानगराच्या शाश्वत भविष्यासाठीचा व्यापक विकास आराखडा आहे. मर्यादित भूखंड, वाढते स्थलांतर आणि गृहनिर्माणातील तफावत या पार्श्वभूमीवर केवळ घरांची संख्या वाढवणे हा उपाय ठरत नाही.परवडणारा, सुरक्षित आणि रोजगारकेंद्रांजवळ उपलब्ध होणारा निवारा हेच खरे शहरी प्रगतीचे मापदंड आहेत. भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती हा पर्याय नसून शहरी व्यवस्थेचा कणा आहे, कारण त्यातूनच कामगार, विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना स्थैर्य मिळते आणि शहराची अर्थव्यवस्था गतिमान राहते.पुनर्विकास, समूह पुनर्विकास आणि पारदर्शक डिजिटल प्रक्रिया यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक गृहनिर्माण संस्था म्हणून म्हाडा अधिक जबाबदारीने पुढे येत आहे. ‘ग्रोथ हब’ संकल्पनेच्या माध्यमातून निवारा, रोजगारनिर्मिती, सामाजिक समावेशन आणि आर्थिक विकास यांना एकत्रित दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाडेगृह क्षेत्राला संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकट देत, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि दीर्घकालीन नियोजनाद्वारे गृहनिर्माण क्षेत्रात शिस्त व विश्वास निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.म्हाडाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि परवडणारा निवारा प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे हेच खरे विकासाचे अंतिम ध्येय आहे..‘स्वतःचे घर’ ही स्थैर्याची पारंपरिक संकल्पना आज बदलत्या शहरी वास्तवात नव्याने परिभाषित होत आहे. स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक, सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी, एकल महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी कायमस्वरूपी मालकी हक्काचे घर हा एकमेव मार्ग राहिलेला नाही. वाढत्या मालमत्ता किमती, गृहकर्जाचा दीर्घकालीन ताण आणि रोजगारातील अनिश्चितता लक्षात घेता भाडेतत्त्वावरील सुरक्षित व सन्मानजनक निवारा हीच काळाची खरी गरज ठरत आहे. याच दृष्टीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) केवळ घरे उभारणारी संस्था न राहता धोरणात्मक नेतृत्व करणारी सार्वजनिक यंत्रणा म्हणून पुढे येत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून उभारलेल्या लाखो घरांच्या अनुभवाच्या बळावर ‘व्हिजन २०३०’अंतर्गत पुनर्विकास आणि समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर नव्या घरसाठ्याची निर्मिती करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. मर्यादित भूखंडांच्या पार्श्वभूमीवर नियोजनबद्ध विकास, आधुनिक सुविधा आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांद्वारे गृहनिर्माण क्षेत्रात समतोल परिवर्तन घडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सुरक्षित, परवडणारा आणि सर्वसमावेशक निवारा उपलब्ध करून देत शाश्वत व सक्षम मुंबई घडवणे, हेच या व्यापक दृष्टिकोनाचे अंतिम ध्येय आहे.- संजीव जयस्वाल. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.