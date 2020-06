आता कस्तुरबात दिवसाला ८०० चाचण्या करणं होणार शक्य, कारण कस्तुरबात आलंय 'हे' नवीन मशीन

मुंबई - कोरोना व्हायरस सर्वत्र थैमान घातलं आहे. कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक प्रार्दुभाव हा मुंबईत झाला आहे. मुंबईत कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस झपाट्यानं वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढता आलेख बघता कस्तुरबा मध्यवर्ती प्रयोगशाळेत कोरोना चाचणीचं नवं यंत्र दाखल झालं आहे. या यंत्रामुळं कस्तुरबामधील चाचण्यांच्या क्षमतेत 300 नं वाढ झाली आहे. या यंत्रामुळे कस्तुरबा रुग्णालयात आता प्रतिदिन 700 ते 800 चाचण्या करणं शक्य होणारेय. कस्तुरबा मध्यवर्ती प्रयोगशाळेत एक RTPCR यंत्र आधीपासून उपलब्ध होते. या यंत्राची क्षमता 300 चाचण्यांची आहे. याचीच क्षमता आणखीन वाढवण्यासाठी महापालिकेनं नवे यंत्र खरेदी केलं. दरम्यान हे यंत्र आता रुग्णालयात कार्यरत झालं आहे. त्यामुळे कस्तुरबामध्ये प्रतिदिन 700 ते 800 चाचण्या करणे शक्य होणारेय. BIG NEWS - भगतसिंग कोश्यारी यांचा आला पहिला नंबर, पटकावलं २५ हजारांचं बक्षीस... दुसरीकडे कूपर रुग्णालयातही नवे यंत्र खरेदी करून चाचण्या सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय. याची क्षमता दरदिवशी सुमारे 300 चाचण्यांची असणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. मुंबईच्या केईएम रुग्णालयातही नवे यंत्र खरेदी केले असून ते लवकरच कार्यरत होईल, असं सांगण्यात आलं आहे. तर महापालिकेनं आणखी 3 खासगी प्रयोगशाळांशी करार केल्याची माहिती समोर येत आहे. या तिन्ही प्रयोगशाळांची एकत्रित दरदिवशी सुमारे 900 चाचण्यांची क्षमता आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं कस्तुरबा रुग्णालयातच कोरोना व्हायरस चाचणी केंद्र सुरु केलं आहे. तसंच या रुग्णालयात सुरक्षित चाचणी कक्षही तयार करण्यात आला आहे. या कक्षामुळे चाचणी करणारे डॉक्टर्स आणि संशयित यांचा एकमेकांशी संपर्क येत नाही. दक्षिण कोरिया टेलिफोन बूथवर फोनवर बोलण्यासाठी असलेल्या छोट्या खोलीसारखा कक्ष उभारुन कोरोना चाचण्या करण्यात येतात. असाच प्रयोग केरळमध्येही करण्यात आला आहे. BIG NEWS अंतिम वर्षाच्या परिक्षेचा निर्णय लवकर घेण्यासाठी आग्रह

पावसाळी आजारासाठी पालिकेकडून विशेष रुग्णालयासाठी नियोजन कस्तुरबा रुग्णालयात साथीच्या रोग आजारांचे निदान आणि त्यावर उपचार केले जातात. मात्र सध्या या रुग्णालयात कोविड-19च्या रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. दरम्यान गेल्या दोन वर्षांपासून मलेरियाचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र तरीही डेंग्यू आणि लेप्टोस्पायरोसिसचा त्रास मात्र वाढला आहे. पावसाळ्यात दुषित पाण्यातून होणाऱ्या आजारांमध्ये काविळीचं प्रमाणही जास्त असते. याच पार्श्वभूमीवर पालिका या विशेष रुग्णालयाचं नियोजन करत आहे. या विशेष रुग्णालयात 80 ते 100 खाटा उपलब्ध असतील. तर गजर पडल्यास ही क्षमता आणखी वाढवण्यात येईल.

