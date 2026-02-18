Mumbai News: धारावी डेपोत बेस्ट बसचा अपघात! नियंत्रण सुटलं अन्...; दोघे जखमी, तर आवाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

मुंबई : मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील बेस्टची बस बुधवार, १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी धारावी डेपोमध्ये अपघातग्रस्त झाली. हा अपघात दुपारी घडला आणि डेपो परिसरात घबराट पसरली. सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, बस नियंत्रणाबाहेर गेली आणि डेपोच्या एका भागावर आदळली. ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. या घटनेत दोघे जखमी झाले आहे. घटनास्थळावरील फुटेज आणि व्हिडिओंमध्ये अपघाताची भीषणता स्पष्टपणे दिसून येते. धडक इतकी भीषण होती की डेपोच्या परिसरात काचेचे तुकडे पसरले होते. .मिळालेल्या वृत्तानुसार, धडकेमुळे भिंती आणि खांबांसारख्या पायाभूत सुविधांचेही गंभीर नुकसान झाले आहे. धडकेत बसच्या पुढील भागाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यात दोन कर्मचारी जखमी झाले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अपघाताच्या वेळी बसमध्ये किती लोक होते आणि डेपो परिसरात उपस्थित असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांची स्थिती याबद्दल ते अद्याप माहिती गोळा करत आहेत..Navi Mumbai: नवी मुंबईत एमआयडीसी भूखंडांवर झोपड्यांचे पुन्हा अतिक्रमण! भूमाफियांचा सक्रिय डाव; गरजूंची फसवणूक, कारवाईची तीव्र .बेस्ट बस अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा बसच्या तांत्रिक बिघाडामुळे झाला की चालकाची मानवी चूक याचा तपास बेस्ट प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. धारावीसारख्या वर्दळीच्या डेपोमध्ये जिथे बसेस सतत ये-जा करत असतात, अशा अपघातामुळे प्रवाशांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता निर्माण होते. मुंबई शहरात गेल्या काही दिवसांत सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक अपघात झाले आहेत..मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळणे आणि विमानतळ कार्गो कॉम्प्लेक्समधील एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू यासारख्या अलीकडील घटनांमुळे शहरात सुरक्षा मानकांबद्दल वादविवाद सुरू झाला आहे. धारावी डेपोमधील ही घटना देखील याच ट्रेंडचा एक भाग मानली जाते. प्रवासी आणि वाहतूक तज्ञांचे मत आहे की बेस्टने त्यांच्या जुन्या बसेस दुरुस्त करण्याकडे आणि भविष्यात डेपोच्या "सुरक्षित" हद्दीत अशा घटना टाळण्यासाठी चालकांना प्रशिक्षण देण्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे..MMRDA: मुलुंड मेट्रो अपघातानंतर एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.