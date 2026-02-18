मुंबई

Mumbai News: धारावी डेपोत बेस्ट बसचा अपघात! नियंत्रण सुटलं अन्...; दोघे जखमी, तर आवाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

Dharavi Bus Depot BEST Bus Accident: धारावी बस डेपोमध्ये बेस्ट बसचा अपघात झाला. डेपोच्या आवाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि त्याचे तुकडे झाले, काचेच्या काचा सर्वत्र पसरल्या.
Dharavi Depot BEST Bus Accident

Dharavi Depot BEST Bus Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील बेस्टची बस बुधवार, १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी धारावी डेपोमध्ये अपघातग्रस्त झाली. हा अपघात दुपारी घडला आणि डेपो परिसरात घबराट पसरली. सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, बस नियंत्रणाबाहेर गेली आणि डेपोच्या एका भागावर आदळली. ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. या घटनेत दोघे जखमी झाले आहे. घटनास्थळावरील फुटेज आणि व्हिडिओंमध्ये अपघाताची भीषणता स्पष्टपणे दिसून येते. धडक इतकी भीषण होती की डेपोच्या परिसरात काचेचे तुकडे पसरले होते.

Loading content, please wait...
Mumbai
Dharavi

Related Stories

No stories found.