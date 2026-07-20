मुंबई

Mankhurd Accident: सायन-पनवेल महामार्गावर बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ६५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू,५ जण जखमी

Mumbai BEST Bus Accident : सायन-पनवेल महामार्गावर बेस्ट बसचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून ५ जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Mumbai BEST Bus Accident

Mankhurd BEST Bus Accident

ESakal

​ ​​​सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सायन-पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द येथे सोमवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाला. बेस्टची भरधाव बस थेट दुभाजकावर (डिव्हायडर) आदळल्याने, तिथे उभ्या असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात बसचे चालक-वाहक आणि अन्य ५ प्रवासी असे एकूण ७ जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.

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