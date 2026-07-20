Mankhurd Accident: सायन-पनवेल महामार्गावर बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ६५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू,५ जण जखमी

मुंबई : सायन-पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द येथे सोमवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाला. बेस्टची भरधाव बस थेट दुभाजकावर (डिव्हायडर) आदळल्याने, तिथे उभ्या असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात बसचे चालक-वाहक आणि अन्य ५ प्रवासी असे एकूण ७ जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार सकाळी ९.१४ वाजण्याच्या सुमारास मानखुर्द येथील विश्वकर्मा रुग्णालयासमोर हा अपघात घडला. बेस्टची ५०१ क्रमांकाची बस सायन-पनवेल महामार्गावरून जात असताना अचानक चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस थेट दुभाजकावर जाऊन धडकली..लोकलमध्ये पुन्हा राडा! 2 किन्नरांकडून तरुणाला बेदम मारहाण, तर दुसरीकडे महिला डब्यात दारुड्याचं अश्लील वर्तन; VIDEO VIRAL .अपघात झाला त्या वेळी ६५ वर्षीय भास्कर रावसाहेब पांडे हे महामार्ग ओलांडण्यासाठी दुभाजकाजवळ उभे होते. बस थेट दुभाजकावर आदळल्याने पांडे यांना जोरदार धडक बसली. त्यांना तातडीने घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..चालक-वाहकासह प्रवासी जखमीया भीषण अपघातात बसचे चालक बनवारी श्रीराम प्रसाद शर्मा (वय ५१) आणि वाहक वैभव वाघमारे (वय ४१) हे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दोघांचीही प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..तर बसमधील जखमी झालेल्या इतर ५ प्रवाशांना तातडीने गोवंडी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमी प्रवाशांमध्ये शिवमंगल मैती (वय ४२),गणेश पटेल (वय २४), लता वाघेला (वय ४३),राजेश वरुगामिना (वय ३५), अंकिता जाधव (वय २२) यांचा समावेश आहे..CIDCO Lottery: हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार! सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत काढणार; निकाल कसा पाहता येणार? .या पाचही जणांवर रुग्णालयाच्या अपघात विभागात (कॅज्युअल्टी) उपचार सुरू असून, त्यांच्या प्रकृतीबाबत सविस्तर माहिती अद्याप प्रतीक्षेत आहे. तथापि, बस चालकाचे नियंत्रण नेमके कशामुळे सुटले? गाडीत काही तांत्रिक बिघाड झाला होता की चालकाला डुलकी लागली? याचे अचूक कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मानखुर्द स्थानिक पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.