BEST Bus: अतिरिक्त बस अन् पुढच्या दारातून प्रवेश, १० वी, १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बेस्ट प्रशासनाची मोठी घोषणा

मुंबई : फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणाऱ्या इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर बेस्टने मोठा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा काळात लाखो विद्यार्थ्यांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन राज्यभरात जादा बसेस सोडण्याचे आदेश देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी नियमात काही विशेष शिथिलताही देण्यात आली आहे..उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( एच एस सी ) परीक्षा १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ आणि माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (एस एस सी) परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत पार पडणार आहेत. या काळात परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ होऊ नये, म्हणून हे नियोजन करण्यात आले आहे..विभागीय व्यवस्थापक आणि आगार व्यवस्थापकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, जर विद्यार्थी किंवा पालकांकडून विशिष्ट मार्गासाठी मागणी आली, तर तातडीने जादा बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच मार्गावरील गर्दीचा आढावा घेऊन गरजेनुसार फेऱ्या वाढवण्याचे अधिकार स्थानिक व्यवस्थापनाला देण्यात आले आहेत..बस स्थानकांवर आणि महत्त्वाच्या थांब्यांवर प्रवाशांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी निरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी होणार नाही आणि बस वेळेवर सुटतील, याची काळजी घेतली जाईल..परीक्षेच्या काळात पुढच्या दाराने बसमध्ये चढण्याची परवानगीपरीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बसमध्ये चढताना गर्दीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी त्यांना पुढच्या दारातून प्रवेश करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच, बस चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी सौजन्याने वागावे आणि त्यांना प्रवासात सर्वतोपरी सहकार्य करावे, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत..