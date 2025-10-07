मुंबई

Best Bus Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बोनस मिळणार

Diwali Bonus: पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे यंदा बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अधिक गोड होणार आहे.
मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळीपूर्वीच पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. नव्याने नियुक्त झालेल्या बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविल्याचे सोमवारी झालेल्या बैठकीत सांगितले.

