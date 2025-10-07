Best Bus Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बोनस मिळणार

मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळीपूर्वीच पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. नव्याने नियुक्त झालेल्या बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविल्याचे सोमवारी झालेल्या बैठकीत सांगितले..श्रमिक उत्कर्ष सभा आणि बेस्ट इलेक्ट्रिक युनियनच्या प्रतिनिधींची आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक पार पडली. बैठकीत दिवाळीपूर्वी वेतन, बोनस, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भत्ते यांसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आमदार लाड यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्याची मागणी केली, जी महाव्यवस्थापक सेठी यांनी मान्य केली. तसेच त्यांनी या निर्णयासंदर्भात पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवल्याचे सांगितले..रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीला मान्यता, गुणांकनाचा फार्म्युला निश्चित | Sakal Impact.बैठकीदरम्यान आमदार लाड यांनी १० ऑक्टोबरपूर्वीच वेतन देण्याची मागणी केली. त्यावर महाव्यवस्थापक सेठी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पगार देण्याची खात्री दिली. याशिवाय महापालिकेच्या बजेटमधील तीन टक्के निधी बेस्टला देण्यात यावा, अशी मागणीही लाड यांनी मांडली. बेस्टच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडविण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..बैठकीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा कोविड भत्ता, ग्रॅच्युटी, कामगारांच्या पदोन्नती प्रक्रिया, पदवीधर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, तसेच पगार धनादेश स्वरूपात देणे यासंबंधीही चर्चा झाली. या सर्व बाबींवर सेठी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला..Mumbai Weather Update: ढगाळ वातावरण अन् पावसाच्या सरी! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट जारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.