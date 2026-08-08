BEST Bus Accident: मुंबईत पुन्हा बेस्ट बसचा अपघात, चाकाखाली चिरडून महिलेचा मृत्यू; मुलुंडमधील चेक नाका परिसरातील घटना

मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या वर्धापनदिनीच मुलुंड चेकनाका येथे भीषण अपघात पडला. बेस्टच्या कंत्राटी बसच्या धडकेत एका ५६ वर्षीय पादचारी महिलेचा गंभीर जखमी झाल्याने उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. जयश्री भानाजी परमार (वय ५६) असे मृत महिलेचे नाव आहे..ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी सुमारे २.३० वाजताच्या सुमारास मुलुंड चेकनाका सिग्नलजवळ घडली. मातेश्वरी ट्रॅव्हल्सची कंत्राटी बेस्ट बस (मार्ग क्र. सी-५१२/३५) नेरूळ स्थानकाकडून मुलुंड चेकनाक्याच्या दिशेने जात होती. मुलुंड चेकनाक्यावरील ट्रैफिक सिग्नल लाल असल्याने बस थांबलेली होती. याच वेळी जयश्री परमार या रस्ता ओलांडत होत्या. सिग्नल हिरवा होताच चालक रवि भगवंत भोईसे (वय ३३) याने बस पुढे घेतली..Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन .त्यावेळी रस्ता ओलांड णाऱ्या जयश्री या चसच्या समोरील उजव्या बाजूच्या कोपऱ्याला धडकून रस्त्यावर पडल्या. बसचे उजव्या बाजूचे पुढील चाक त्यांच्या डोक्यावरून गेल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. अपघातानंतर बसवाहक शैलेश सुधाकर वाघ (वय २६) याने प्रसंगावधान राखून तत्काळ '१००' क्रमांकावर कॉल करून पोलिसांना अपघाताची माहिती दिली. माहिती मिळताच मुलुंड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत रुग्णवाहिकेद्वारे जख्मी महिलेला मुलुंड येथील आगरवाल रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी महिलेला मृत घोषित केले. .५,२२० एसटी गाड्यांंसह ४२ रेल्वे फेऱ्यांचे नियोजन, गौरी-गणपतीसाठी प्रशासनाचा निर्णय; विशेष सवलतींचीही घोषणा .तपास सुरू मुलुंड पोलिसांनी बसचालक रवि भोईसे आणि वाहक शैलेश वाघ यांना ताब्यात घेतले असून, गुन्हा दाखल करण्याची आणि पुढील तपासाची प्रक्रिया सुरू आहे. बेस्ट प्रशासनाचे आणि मातेश्वरी कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी तसेच पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. अपघाताचा पुढील सविस्तर तपास सुरू आहे, अशी माहिती बेस्ट प्रशासनाकडून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.