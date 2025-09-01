BEST Bus: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! मराठा मोर्चामुळे वाहतूक विस्कळीत, बेस्टच्या मार्गात बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदान येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण मागणीसाठी उपोषण सुरु केले आहे. यासाठी राज्यातील अनेक ठिकाणाहून मराठा बांधव उपस्थित आहेत. दरम्यान आज या उपोषणाचा चौथा दिवस असून दिवसेंदिवस मराठा आंदोलकांचा ओघ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या मोर्चामुळे दक्षिण मुंबईतील प्रमुख भागात रस्ते बंद करण्यात आले असून वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा मोर्चामुळे दक्षिण मुंबईतील प्रमुख भागात रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होऊन कोंडी होण्याचे लक्षात घेता बेस्टने वाहतुकीत बदल केले आहेत. याबाबत वाहतूक नियंत्रण सूचना जारी केली असून अनेक बस मार्गांत बदल करण्यात आले आहे..Thane News: दीड वर्षानंतर कोपरीकरांसाठी पायवाट मोकळी, भाजप माजी नगरसेवकाच्या प्रयत्नांना यश.बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, पोलिसांनी लागू केलेल्या रस्ते बंदमुळे जगन्नाथ भोसले मार्ग, डीएन रोड आणि महापालिका मार्गावर बस सेवा वळवण्यात आल्या. हे बदल सोमवार (ता. १) पासून पहाटे ५ वाजल्यापासून लागू झाले आहेत..'या' बसच्या मार्गात बदलजगन्नाथ भोसले मार्गावर चालणारे २५, ४५, सी-१०, ८६ आणि ३०५ हे मार्ग संत सेवालाल चौक, रामभाऊ साळसकर मार्ग, महादेव बॉब चौक, एम.के. रोड आणि पोद्दार चौक मार्गे वळवण्यात आले.त्याचप्रमाणे डी.एन. रोडवर १, २, ३, ६, ८, ५१, २५, ४५, सी-१०, १०३, १२४, १२६ आणि ६९ या मार्गांसाठी वळवण्यात आले. या बसेस एम.जी. रोडवरून मेट्रो जंक्शन आणि क्रॉफर्ड मार्केटकडे वळवण्यात आल्या.महापालिका मार्गावरही परिणाम झाला, ६६, ६९, १२६ आणि २८ मार्गांवरील बसेस एम.जी. रोडवरून हुतात्मा चौकाकडे वळवण्यात आल्या.याव्यतिरिक्त, डी एन रोड मार्ग १३८, १३९ आणि ११५ वरील बसेस सकाळी ६:३० वाजता शहीद भगतसिंग रोड मार्गे एसपीएमकडे वळवण्यात आल्या..बॉल पॉइंट पेनचा शोध कोणी लावला?.बेस्ट अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले की, "आज, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी मेट्रो जंक्शनवरील महापालिका रस्ता बंद असल्याने, या मार्गावरून चालणाऱ्या सर्व बसेस, ज्यामध्ये मार्ग ५, १४, १५, ९, १०३, १२४, १२६, ८८, ८६, २५ आणि ४५ यांचा समावेश आहे, एम.जी. रोड मार्गे हुतात्मा चौकाकडे वळवण्यात येत आहेत." दरम्यान, बेस्टने नागरिकांना वळवण्यांबद्दल माहिती देण्यासाठी एक्स (पूर्वी ट्विटर) चा वापर केला आणि प्रवाशांना त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.