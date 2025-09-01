मुंबई

BEST Bus: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! मराठा मोर्चामुळे वाहतूक विस्कळीत, बेस्टच्या मार्गात बदल; वाचा सविस्तर

Mumbai Traffic Route Change: मुंबईत मराठा आंदोलकांचा ओघ वाढत असून दक्षिण मुंबईतील प्रमुख भागात रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होण्याचे लक्षात घेता बेस्टने वाहतुकीत बदल केले आहेत.
मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदान येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण मागणीसाठी उपोषण सुरु केले आहे. यासाठी राज्यातील अनेक ठिकाणाहून मराठा बांधव उपस्थित आहेत. दरम्यान आज या उपोषणाचा चौथा दिवस असून दिवसेंदिवस मराठा आंदोलकांचा ओघ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या मोर्चामुळे दक्षिण मुंबईतील प्रमुख भागात रस्ते बंद करण्यात आले असून वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

