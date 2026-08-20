BEST Bus: बेस्टचा ताफा वाढणार, 'ओपन डेक'सह १५० दुमजली इलेक्ट्रिक बस मिळणार

मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुखकर, आरामदायी आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी 'बेस्ट' उपक्रमाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. बेस्ट ताफ्यात नवीन १५० दुमजली वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस सामावून घेण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीच्या बैठकीत बुधवारी (ता. १९) सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुंबईच्या रस्त्यांवर आणखी प्रदूषणमुक्त ई-बस धावताना दिसणार आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी बेस्ट समितीच्या अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या १५० दुमजली एसी ई-बसच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असल्याने ध्वनी आणि वायुप्रदूषण शून्य असणार आहेत..Mumbai News: झोपडपट्ट्यांचा कायापालट! ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार, १,०७५ हेक्टरवर पुनर्विकास; राज्य सरकारचा प्लॅन .दोन्ही बाजूने स्वयंचलित दरवाजे, संपूर्ण वातानुकूलित प्रवास आणि प्रत्येक सीटजवळ मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्स असेल. महिला आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण बसमध्ये अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर राहणार आहे..पर्यटनासाठी 'ओपन डेक' बसचीही भरमुंबईतील पर्यटनासाठी या दुमजली बसपैकी काही गाड्या 'ओपन डेक' स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची विशेष सूचना अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी दिली आहे. मुंबईकरांची वाढती प्रवासीसंख्या लक्षात घेता विविध बस पुरवठादारांना आधीच कार्यदेश देण्यात आले आहेत. येत्या काळात केवळ दुमजलीच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावर एकमजली एसी ई-बसदेखील ताफ्यात दाखल होणार आहेत..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा अॅक्शन मोड सुरूच! मालाड, कुर्ला, खारघरमधील खाद्य आस्थापनांवर एफडीएची कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.