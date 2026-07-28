BEST Bus: बेस्टची महायोजना! ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस धावणार, काय आहे नवा प्लॅन?

मुंबई : मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी बेस्टने महायोजना सुरु केली आहे. यामध्ये ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बेस्ट बसेस सुरू केल्या जाणार आहेत. बेस्टच्या या उपक्रमामुळे दक्षिण मुंबई, पूर्व उपनगरे आणि नवी मुंबई यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे. .या महायोजनेअंतर्गत, मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी बेस्टने हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार पीएमआयच्या २५ नवीन इलेक्ट्रिक बसेस पुढील १५ दिवसांत ताफ्यात सामील केल्या जाणार आहेत. तर १५० बसेसची डिलिव्हरी लवकरात लवकर मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या बसेस केंद्र सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने वितरित केल्या जाणार असून त्यासाठी अंदाजे दीड वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलला प्रवाशांमुळे उशीर, रेल्वे प्रशासनाचा दावा; नेमकं प्रकरण काय?.बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्या अध्यक्षतेखाली बेस्ट समिती आणि 'आपली बेस्ट आपल्यासोबत' या संस्थेची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत ईस्टर्न फ्रीवेवर हाय-स्पीड बस सेवा सुरू करणे, ताफ्यात १५० अतिरिक्त इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसेसचा समावेश करणे, तसेच पूर्व उपनगरे, दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यान जलद व थेट बस सेवा सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले..त्याचबरोबर ए-५०२ आणि ए-५०४ मार्ग वडाळा डेपोपर्यंत वाढवणे, घाटकोपरसह पूर्व उपनगरांना फ्रीवे कॉरिडॉरशी जोडणे, अटल सेतूमार्गे मुंबई-नवी मुंबई बस कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, बस मार्गांची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करणे आणि भाड्याच्या बसेसवरील निर्भरता कमी करणे यांसारख्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या..Grocery Price Hike: सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले, रोजच्या आयुष्यातील 'या' गोष्टी महाग; वाचा सविस्तर .५० डबल-डेकर बसेस सेवेत दाखलबेस्ट प्रशासनाने सांगितले की, आतापर्यंत ५० इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसेस मिळाल्या आहेत. कराराच्या अटींशी संबंधित तांत्रिक समस्येमुळे उर्वरित १५० बसेसच्या वितरणास सध्या विलंब होत आहे. मात्र समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतर या बसेस लवकरात लवकर ताफ्यात दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.