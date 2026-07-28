मुंबई

BEST Bus: बेस्टची महायोजना! ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस धावणार, काय आहे नवा प्लॅन?

BEST Electric Double Decker Bus: मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी बेस्टने मोठा निर्णय घेतला आहे. बेस्टकडून लवकरच ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस चालवण्यात येणार आहेत.
Electric Double Decker BEST Bus

Electric Double Decker BEST Bus

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी बेस्टने महायोजना सुरु केली आहे. यामध्ये ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बेस्ट बसेस सुरू केल्या जाणार आहेत. बेस्टच्या या उपक्रमामुळे दक्षिण मुंबई, पूर्व उपनगरे आणि नवी मुंबई यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे.

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